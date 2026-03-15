Андреа Кими Антонели спечели Гран при на Китай и записа първата си победа във Формула 1

Пилотът на Мерцедес донесе първи успех за Италия от почти две десетилетия, а Люис Хамилтън се качи на първия си подиум с Ферари

Андреа Кими Антонели спечели Гран при на Китай и записа първата си победа във Формула 1
Италианецът Андреа Кими Антонели записа историческа първа победа във Формула 1, след като спечели по убедителен начин Гран при на Китай на пистата в Шанхай. Пилотът на Мерцедес превърна своя полпозишън в триумф и финишира пред съотборника си Джордж Ръсел, оформяйки двойна победа за германския тим.

За Антонели това е първи успех в кариерата във Формула 1 и първа победа за италиански пилот в шампионата от близо 20 години насам. Подиумът беше допълнен от Люис Хамилтън, който записа първото си класиране сред първите трима като пилот на Ферари, след като удържа натиска на съотборника си Шарл Льоклер, останал четвърти.

Драматично начало още преди старта

Още преди старта надпреварата предложи изненади. По време на загряващата обиколка стана ясно, че двата болида на Макларън няма да стартират. Така третият ред на стартовата решетка, където трябваше да бъдат Оскар Пиастри и Ландо Норис, остана празен.

Самото състезание започна динамично. Люис Хамилтън направи отличен старт и още в първия завой пое лидерството, след като изпревари Антонели от външната страна. Шарл Льоклер също стартира силно и се изкачи до третата позиция, докато Джордж Ръсел загуби позиции и се смъкна до четвъртото място.

В третата обиколка обаче Антонели си върна водачеството, след като атакува Хамилтън при спирането за 14-и завой и отново излезе начело. Малко след това Ръсел също започна да си пробива път напред, изпреварвайки Леклер и постепенно връщайки се в челото.

Кола за сигурност и нови размествания

Първите влизания в бокса започнаха сравнително рано, а малко след това на пистата се появи колата за сигурност заради инцидент с Ланс Строл, който излетя от трасето на първия завой.

По време на неутрализацията Мерцедес и Ферари смениха гуми, докато някои пилоти, сред които Франко Колапинто, Естебан Окон и Арвид Линдблад, останаха на пистата и временно се вклиниха сред лидерите.

След рестарта Антонели направи отлично потегляне и запази първото място, а зад него започнаха сериозни битки за позициите. Хамилтън постепенно си проправи път напред, като първо изпревари Ръсел, а след това и Окон.

Битки зад лидера

В средата на състезанието Антонели започна да се откъсва, възползвайки се от ожесточената борба зад гърба си между пилотите на Ферари и Ръсел.

В 30-ата обиколка Джордж Ръсел успя да изпревари Леклер и се изкачи на второто място, докато Хамилтън се бореше да запази позицията си срещу монегаска.

Надпреварата не мина без инциденти. Естебан Окон и Франко Колапинто се сблъскаха в първия сектор, а Фернандо Алонсо беше принуден да се оттегли заради механичен проблем.

Малко по-късно от състезанието отпадна и Макс Верстапен, който прекрати участието си в 46-ата обиколка.

Малка грешка, но сигурна победа

В последните обиколки Антонели контролираше състезанието, но в 53-ата обиколка допусна леко блокиране на гумите при спиране за 14-и завой и излезе за кратко извън трасето. Грешката обаче му коства само няколко секунди и той бързо се върна на пистата, запазвайки лидерството си.

До финала италианецът не допусна нови проблеми и пресече пръв карирания флаг, 5.5 секунди пред Джордж Ръсел.

С победата си Кими Антонели се превърна в 116-ия различен победител в историята на Формула 1 и един от най-младите пилоти, печелили състезание в шампионата.

# Андреа Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

