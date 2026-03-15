Развълнуваният Антонели през сълзи: Исках да върна Италия на върха и го направихме

Италианецът Андреа Кими Антонели не успя да сдържи емоциите си след историческата си първа победа във Формула 1. 19-годишният пилот на Мерцедес се разплака след триумфа си в Гран при на Китай, с който се превърна във втория най-млад победител в историята на шампионата.

Антонели доминира в надпреварата на пистата в Шанхай и донесе първа победа за Италия във Формула 1 от близо 20 години. По-млад победител в спорта остава единствено Макс Верстапен, който печели състезание през 2016 година на 18 години, 7 месеца и 15 дни.

След финала младият италианец говори през сълзи в интервюто след състезанието.

"Казах вчера, че наистина искам да върна Италия на върха и го направихме днес. Дадох си малко инфаркт в края с това блокиране на гумите, но беше страхотно състезание. Без думи съм… Честно казано, на път съм да се разплача. Благодаря на отбора – те ми помогнаха да осъществя тази мечта“, заяви развълнуваният Антонели.

В Шанхай Мерцедес записа двоен успех, след като Джордж Ръсел завърши на второто място.

Подиумът беше допълнен от Люис Хамилтън, който се класира трети и записа първото си качване на подиума като пилот на Ферари. Седемкратният световен шампион поздрави младия победител след финала.

"Много се радвам за теб, приятелю“, каза Хамилтън, който също остана изключително доволен от резултата след трудния старт на сезона за Скудерията.

