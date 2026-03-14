Кими Антонели: Фокусиран съм върху утрешното състезание

Пилотът на Мерцедес стана най-младият състезател в историята на Формула 1, който печели първа стартова позиция

Пилотът на Мерцедес Кими Антонели заяви, че е напълно съсредоточен върху неделното състезание за Голямата награда на Китай във Формула 1, въпреки трудностите, които е имал по време на квалификацията.

Италианецът спечели полпозишъна на пистата в Шанхай и по този начин се превърна в най-младия пилот в историята на Формула 1, който ще стартира от първа позиция в състезание.

"Успявах да се подобрявам с всяка изминала обиколка. Имах някои проблеми с баланса и колата завиваше по-трудно след втората сесия. Дори попитах екипа дали нещо не е счупено. Третата част беше трудна, но успях да направя добра обиколка и сега ще започна състезанието първи“, заяви Антонели.

Младият пилот призна, че няма да се отдава на дълги празненства след историческото постижение.

"Ще празнувам съвсем малко, защото съм изцяло съсредоточен върху утрешната надпревара. За момента съм първи на старта, но трябва да достигна и до финала. Страхотно е да върна Италия на най-високото стъпало на подиума. Разбирам и съм благодарен за възможността, която ми беше дадена. Ще се опитам да направя всичко правилно“, добави пилотът на Мерцедес.

Състезанието за Гран при на Китай във Формула 1 ще се проведе в неделя на пистата в Шанхай.

Свързани статии:

Кими Антонели стигна до исторически полпозишън в Шанхай
Италианецът е най-младият пилот с полпозишън в историята на Формула 1.
ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
3
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
4
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
5
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
6
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Моторни спортове

Ръководството на Кампос: Цолов кара като топ пилот
Ръководството на Кампос: Цолов кара като топ пилот
Солберг с минимален аванс пред Ожие след хаотичен петък в Сафари Рали Кения Солберг с минимален аванс пред Ожие след хаотичен петък в Сафари Рали Кения
Чете се за: 01:50 мин.
Пилот на Алпин спечели първата нова награда във Формула 1 Пилот на Алпин спечели първата нова награда във Формула 1
Чете се за: 01:35 мин.
Макс Ферстапен разкритикува новите правила във Формула 1 Макс Ферстапен разкритикува новите правила във Формула 1
Чете се за: 01:35 мин.
Джордж Ръсел: В началото беше адска битка, знаехме, че ще е предизвикателно Джордж Ръсел: В началото беше адска битка, знаехме, че ще е предизвикателно
Чете се за: 01:17 мин.
Гран при на Австралия във Формула 1 ще се проведе по план Гран при на Австралия във Формула 1 ще се проведе по план
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" у...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Публикуваха за обществено обсъждане промените в наредбата за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
89% от левовете са изтеглени от обращение
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
