Кими Антонели: Фокусиран съм върху утрешното състезание

Пилотът на Мерцедес Кими Антонели заяви, че е напълно съсредоточен върху неделното състезание за Голямата награда на Китай във Формула 1, въпреки трудностите, които е имал по време на квалификацията.

Kimi Antonelli becomes the youngest driver ever to secure pole position in Formula 1 history. Kimi is just 19 years old.



Италианецът спечели полпозишъна на пистата в Шанхай и по този начин се превърна в най-младия пилот в историята на Формула 1, който ще стартира от първа позиция в състезание.

"Успявах да се подобрявам с всяка изминала обиколка. Имах някои проблеми с баланса и колата завиваше по-трудно след втората сесия. Дори попитах екипа дали нещо не е счупено. Третата част беше трудна, но успях да направя добра обиколка и сега ще започна състезанието първи“, заяви Антонели.

Младият пилот призна, че няма да се отдава на дълги празненства след историческото постижение.

"Ще празнувам съвсем малко, защото съм изцяло съсредоточен върху утрешната надпревара. За момента съм първи на старта, но трябва да достигна и до финала. Страхотно е да върна Италия на най-високото стъпало на подиума. Разбирам и съм благодарен за възможността, която ми беше дадена. Ще се опитам да направя всичко правилно“, добави пилотът на Мерцедес.

Състезанието за Гран при на Китай във Формула 1 ще се проведе в неделя на пистата в Шанхай.