Марко Бедзеки триумфира у дома

Италианецът Марко Бедзеки донесе радост на местните фенове, след като триумфира в Гран при на Италия от MotoGP, проведено на легендарната писта „Муджело“. Пилотът на Априлия завърши 23-те обиколки за 40:57.34 минути и записа първата си победа на родна земя в кралския клас.

Успехът на домакините бе допълнен от силното представяне на Априлия, която окупира първите две позиции. Испанецът Хорхе Мартин финишира втори, на 3,5 секунди зад победителя, а третото място остана за Франческо Баная с Дукати Леново, който изостана с малко над пет секунди.

В началото на надпреварата именно Баная диктуваше темпото, като заедно с Бедзеки успя да се откъсне пред Мартин. Решаващият момент настъпи в 14-ата обиколка, когато Бедзеки предприе успешна атака срещу своя сънародник и излезе начело. Малко след това Мартин също премина пред Баная, а лидерът постепенно увеличи аванса си до финала.

Победата е особено ценна за Бедзеки, тъй като затвърди позицията му на върха в генералното класиране след седмия кръг от сезона. Италианецът вече има 173 точки, следван от Хорхе Мартин със 156, докато трети е Фабио Ди Джанантонио (Пертамина Ендуро) със 134.

В категория Moto2 най-бърз на „Муджело“ беше испанецът Мануел Гонсалес от отбора на Лики Моли Динаволт Интакт. Той пресече финала за 32:12.315 минути и остави на повече от пет секунди зад себе си италианеца Челестино Вието и сънародника си Даниел Идалго.

С този успех Гонсалес продължава да води убедително в шампионата с актив от 129,5 точки. Втори е Исан Гевара с 95 точки, а Вието заема третата позиция с 93.

В Moto3 победата също отиде при испански състезател. Бриан Уриарте от Red Bull KTM спечели оспорваното състезание с време 33:07.801 минути. Той изпревари с по-малко от половин секунда своя съотборник Алваро Карпе, а третото място на подиума бе за малайзиеца Хаким Даниш.

Начело в генералното класиране на най-малкия клас остава Масимо Килес със 145 точки. Алваро Карпе е втори с 93, а победителят от „Муджело“ Бриан Уриарте се изкачи до третата позиция с 89 точки.