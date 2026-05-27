Първото рали за незрящи ще се проведе в София

София ще е домакин на първото в Европа автомобилно рали за незрящи – рали „Доверие“, като състезанието ще се проведе на 7 юни, неделя. Това обяви организаторът на събитието Камен Михайлов.



25 екипажа са подали заявки за надпреварата, в която обаче няма да има скоростни изпитания. Незрящите участници ще са навигатори, а зад волана ще са хора с нормално зрение, като е изключително важно двамата да са изградили доверие помежду си – също като в скоростните ралита.

„Маршрутът включва 9 точки в София, всяка една от тях е на място с историческо и социално значение и всеки екипаж трябва да мине през тези девет точки. Предвидили сме три варианта на маршрута, екипажите стартират през една минута, така че да нямат възможност да се „закачат“ един за друг“, обясни Камен Михайлов.

Състезанието се организира с помощта на Съюза на слепите в България, СБА, АФБ и Софийска община. Организаторите изрично уточниха, че във всяка една кола ще има място и за кучето-водач на всеки от навигаторите.

Специално за навигаторите са предвидени пътни книги, отпечатани на Брайловата азбука или с много големи букви и символи за тези, които имат частично увредено зрение.



Стартът на състезанието е в 10:00 часа на 7 юни пред Патриаршията в София, пак там е и финалът в 15:00 часа.