БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Чете се за: 11:00 мин.
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първото рали за незрящи ще се проведе в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Стартът на състезанието е в 10:00 часа на 7 юни пред Патриаршията в София, пак там е и финалът в 15:00 часа.

Камен Михайлов
Слушай новината

София ще е домакин на първото в Европа автомобилно рали за незрящи – рали „Доверие“, като състезанието ще се проведе на 7 юни, неделя. Това обяви организаторът на събитието Камен Михайлов.

25 екипажа са подали заявки за надпреварата, в която обаче няма да има скоростни изпитания. Незрящите участници ще са навигатори, а зад волана ще са хора с нормално зрение, като е изключително важно двамата да са изградили доверие помежду си – също като в скоростните ралита.

„Маршрутът включва 9 точки в София, всяка една от тях е на място с историческо и социално значение и всеки екипаж трябва да мине през тези девет точки. Предвидили сме три варианта на маршрута, екипажите стартират през една минута, така че да нямат възможност да се „закачат“ един за друг“, обясни Камен Михайлов.

Състезанието се организира с помощта на Съюза на слепите в България, СБА, АФБ и Софийска община. Организаторите изрично уточниха, че във всяка една кола ще има място и за кучето-водач на всеки от навигаторите.

Специално за навигаторите са предвидени пътни книги, отпечатани на Брайловата азбука или с много големи букви и символи за тези, които имат частично увредено зрение.

Стартът на състезанието е в 10:00 часа на 7 юни пред Патриаршията в София, пак там е и финалът в 15:00 часа.

#автомобилно рали за незрящи #Рали Доверие

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
1
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
2
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
3
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да...
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
4
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
5
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във Франция и Великобритания
6
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Моторни спортове

Нови победи в Европа за Дани Цанков по мотокрос
Нови победи в Европа за Дани Цанков по мотокрос
Фабио Ди Джанантонио спечели хаотично Гран при на Каталуня в MotoGP Фабио Ди Джанантонио спечели хаотично Гран при на Каталуня в MotoGP
Чете се за: 02:10 мин.
Алекс Маркес над всички в спринта на Гран при на Каталуния Алекс Маркес над всички в спринта на Гран при на Каталуния
Чете се за: 01:42 мин.
Марк Маркeс премина през две операции Марк Маркeс премина през две операции
Чете се за: 01:07 мин.
Тиери Нювил триумфира в рали Португалия Тиери Нювил триумфира в рали Португалия
Чете се за: 01:42 мин.
Мар Марекс пропуска Гран При на Франция и Гран При на Каталуния Мар Марекс пропуска Гран При на Франция и Гран При на Каталуния
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна
Чете се за: 11:00 мин.
По света
Готвят нови правила за определяне на минималната заплата Готвят нови правила за определяне на минималната заплата
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Започна изграждането на ново трасе от магистралата "Русе...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС освободи Сарафов като директор на НСлС
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Болницата в Трявна е наводнена: Има опасност лабораторията да затвори
Чете се за: 02:05 мин.
Регионални
Мобилното приложение Sofia2Go дигитализира превозните документи за...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ