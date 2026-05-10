Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Втора етапна победа за Пол Мание
Тиери Нювил триумфира в рали Португалия

Спорт
тиери нювил поведе последния ден рали монте карло
Снимка: БТА
Тиери Нювил донесе първи успех за сезона на Хюндай, след като триумфира в Рали Португалия след драматичен развой в последния ден на надпреварата. Белгиецът се възползва от проблем на лидера Себастиан Ожие, който спука гума малко преди финала и изпусна победата.

Нювил финишира с аванс от 16,3 секунди пред Оливер Солберг с Тойота, а лидерът в световния шампионат Елфин Еванс остана трети, на още 12,8 секунди зад шведа.

След състезанието белгиецът призна, че успехът е особено емоционален за него и отбора след разочарованието в Хърватия, където катастрофира на последния етап, въпреки че водеше убедително.

Себастиан Ожие, който преследваше рекордна осма победа в Португалия, контролираше надпреварата до предпоследния етап. Французинът обаче спука задна дясна гума и загуби повече от минута при принудителната смяна, което го прати чак на шестото място.

След шест кръга Елфин Еванс остава начело в генералното класиране със 123 точки, следван от Такамото Кацута със 111. При производителите Тойота продължава да води с 311 точки, докато Хюндай е на втора позиция с 218.

Следващият старт от световния рали шампионат ще се проведе в Япония в края на май.

#Световен рали шампионат (WRC) #Тиери Нювил

