Тиери Нювил триумфира в рали Португалия

Тиери Нювил донесе първи успех за сезона на Хюндай, след като триумфира в Рали Португалия след драматичен развой в последния ден на надпреварата. Белгиецът се възползва от проблем на лидера Себастиан Ожие, който спука гума малко преди финала и изпусна победата.

Нювил финишира с аванс от 16,3 секунди пред Оливер Солберг с Тойота, а лидерът в световния шампионат Елфин Еванс остана трети, на още 12,8 секунди зад шведа.

След състезанието белгиецът призна, че успехът е особено емоционален за него и отбора след разочарованието в Хърватия, където катастрофира на последния етап, въпреки че водеше убедително.

Себастиан Ожие, който преследваше рекордна осма победа в Португалия, контролираше надпреварата до предпоследния етап. Французинът обаче спука задна дясна гума и загуби повече от минута при принудителната смяна, което го прати чак на шестото място.

След шест кръга Елфин Еванс остава начело в генералното класиране със 123 точки, следван от Такамото Кацута със 111. При производителите Тойота продължава да води с 311 точки, докато Хюндай е на втора позиция с 218.

Следващият старт от световния рали шампионат ще се проведе в Япония в края на май.