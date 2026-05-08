Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Себастиан Ожие излезе начело на Рали Португалия

Французинът приключи етапа с аванс от 3.7 секунди пред действащия световен шампион Тиери Нювил.

Себастиан Ожие
Снимка: БТА
Себастиан Ожие с Тойота излезе начело след петъчния ден на Рали Португалия – кръг от Световния рали шампионат WRC. Французинът приключи етапа с аванс от 3.7 секунди пред действащия световен шампион Тиери Нювил с Хюндай, след динамично развитие и сериозни размествания в челото на класирането.

Началото на деня бе обещаващо за Адриан Формо, който успя да изпревари Оливер Солберг в сутрешните отсечки. Пилотът на Хюндай обаче загуби ценни позиции след проблеми в осмия етап, където спука две гуми при инцидент извън трасето.

Ожие се възползва максимално от ситуацията и пое лидерството, а впоследствие затвърди позицията си с най-добро време в деветата отсечка – Луша 2. Нювил отговори силно във финалния етап за деня – Мортагуа 2, с което намали част от изоставането си и остави интригата напълно отворена преди съботната програма.

„Доволен съм от деня. Утре започва съвсем ново рали, но можем да сме щастливи от представянето си следобед. Сутринта беше по-трудна“, коментира Ожие пред официалния сайт на WRC.
Третата позиция заема Сами Паяри с Тойота, който изостава на 15.2 секунди от лидера. Непосредствено зад него е Оливер Солберг, чийто пасив е с още 1.2 секунди по-голям. Елфин Еванс също остава в битката за челните места и приключи деня пети.

След проблемите си по трасето Адриан Формо се смъкна до шестото място, като вече е на повече от половин минута зад водача Ожие.

