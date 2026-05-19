Нови победи в Европа за Дани Цанков по мотокрос

Българският талант в мотокроса Дани Цанков записа пореден успех в европейския шампионат по мотокрос. Състезателят в клас MX2 спечели нови две победи във втория кръг на BMU European championship, който се проведе на трасето в Афионкарахисар, Турция.

Българинът пребори конкуренцията на повече от 30 състезатели и убедително финишира на първо място и в двата манша. Така Цанков остава лидер в генералното класиране от началото на шампионата, след като след четири старта има пълен актив от 100 точки.

„Щастлив съм, че успях да покажа най-доброто от себе си и изпълних целта си, а именно две победи от два старта в Турция. Всичко беше наред, чувствах се отлично през цялото време върху моята Yamaha и се радвам, че нещата от началото на сезона се развиват по най-добрия начин за мен“, заяви Цанков.

Следващото състезание за българския пилот ще бъде от Републиканския шампионат по мотокрос. Надпреварата ще се проведе на 13 и 14 юни на домашното трасе на Цанков в Перник, където той също е лидер във временното класиране в клас MX2.