Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по...
Чете се за: 02:30 мин.

БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро

Общо 47 екзотични птици с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние бяха заловени на Дунав мост край Русе. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Контрабандата е била предотвратена от БАБХ по сигнал на Гранична полиция и в присъствието на служители от Регионалната инспекция по околна среда и води в Русе.

В микробус с търговищки номер без лиценз за транспорт на живи животни са открити 22 птици – 11 двойки, от вида Aceros pliscatus (Папуански носорог), осем от вида Chalcopsitta cardinalis (папагали Кардинално лори), 13 декоративни гълъба и четири декоративни кокошки. Установено е, че те са влезли в България от Турция, претоварени са в село край Шумен и са били на път за няколко локации в Централна Европа. Разследващите смятат, че става дума за контрабанден канал и тези птици са част от по-голяма пратка.

Стойността им се изчислява на няколкостотин хиляди евро. Цената на един Папуански носорог е 10 000 евро, а за двойка може да надхвърли 25 000 евро.

Според инспекторите от РИОСВ първите два вида екзотични птици подлежат на специален режим за придвижване съгласно Конвенцията за международна търговия на застрашени видове от дивата фауна и флора. Шофьорът не е представил изискваните в такива случаи регистрационни карти и сертификати.

Животните са конфискувани и вече са в Центъра за защита на природата и животните в Добрич. Захранени са и засега се чувстват добре. Според специалистите обаче тези видове са много чувствителни на стрес и оцеляването им все още не е сигурно.

На шофьора на микробуса – български гражданин, са съставени актове. Разследването по случая продължава.

