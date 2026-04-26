Алекс Маркес прекъсна серията на Безеки и триумфира в Гран при на Испания

Испанецът спечели на "Херес“ в MotoGP, докато Марк Маркес отпадна още в началото, а оспорвани битки белязаха и класовете Moto2 и Moto3

Испанският пилот Алекс Маркес (BK8 Gresini Racing MotoGP) спечели състезанието за Голямата награда на Испания на пистата "Херес“ – четвърти кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Той финишира първи след 25 обиколки с време 40:48.86 минути и сложи край на победната серия на лидера в генералното класиране Марко Безеки.

Италианецът завърши втори, на 1.903 секунди зад победителя, докато неговият сънародник Фабио Ди Джанантонио (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) допълни подиума с изоставане от 5.796 секунди.

Световният шампион Марк Маркес (Ducati Lenovo Team), който триумфира в спринта в събота, не успя да завърши състезанието, след като отпадна още в началната фаза.

В генералното класиране при пилотите Безеки остава начело със 101 точки, следван от Хорхе Мартин с 90 и Ди Джанантонио със 71. Мартин завърши четвърти в днешната надпревара.

В клас Moto2 победата записа австралиецът Сена Аджиус (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), който изпревари съотборника си Мануел Гонсалес с по-малко от секунда. Трети се нареди нидерландецът Колин Фейер (Red Bull KTM Ajo). Гонсалес води в подреждането с 59.5 точки, пред Аджиус и Исан Гевара.

В Moto3 успехът бе за испанеца Максимо Килес (CFMOTO Gaviota Aspar Team), който записа втора победа за сезона. На подиума се качиха още Адриан Фернандес и Давид Муньос. Килес е лидер в шампионата с 90 точки.

Следващият кръг от сезона ще се проведе във Франция след две седмици.

#Мото GP #Алекс Маркес

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
2
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
3
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
4
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
5
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
6
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Моторни спортове

Марк Маркес триумфира в спринтовото състезание „Херес“
Марк Маркес триумфира в спринтовото състезание „Херес“
Отлично начало за Себастиен Ожие на рали Канарски острови Отлично начало за Себастиен Ожие на рали Канарски острови
Чете се за: 01:02 мин.
Картинг емоция превзема Варна Картинг емоция превзема Варна
Чете се за: 02:15 мин.
Трагедия на пистата "Нюрбургринг" в Германия, финландският пилот Юха Миетинен загина след ужасяваща катастрофа Трагедия на пистата "Нюрбургринг" в Германия, финландският пилот Юха Миетинен загина след ужасяваща катастрофа
Чете се за: 01:45 мин.
Никола Цолов: Забавлявах се, но това състезание беше и сериозно физическо предизвикателство Никола Цолов: Забавлявах се, но това състезание беше и сериозно физическо предизвикателство
Чете се за: 02:00 мин.
Отборът на LVF триумфира над Никола Цолов в 12-часовия картинг маратон на писта Хасково Отборът на LVF триумфира над Никола Цолов в 12-часовия картинг маратон на писта Хасково
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Пролетно почистване: Студенти се събраха, за да изнесат боклука...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Карнавално шествие: Любими герои от детските книги се разходиха в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
