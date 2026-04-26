Алекс Маркес прекъсна серията на Безеки и триумфира в Гран при на Испания

Испанският пилот Алекс Маркес (BK8 Gresini Racing MotoGP) спечели състезанието за Голямата награда на Испания на пистата "Херес“ – четвърти кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Той финишира първи след 25 обиколки с време 40:48.86 минути и сложи край на победната серия на лидера в генералното класиране Марко Безеки.

Италианецът завърши втори, на 1.903 секунди зад победителя, докато неговият сънародник Фабио Ди Джанантонио (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) допълни подиума с изоставане от 5.796 секунди.

Световният шампион Марк Маркес (Ducati Lenovo Team), който триумфира в спринта в събота, не успя да завърши състезанието, след като отпадна още в началната фаза.

В генералното класиране при пилотите Безеки остава начело със 101 точки, следван от Хорхе Мартин с 90 и Ди Джанантонио със 71. Мартин завърши четвърти в днешната надпревара.

В клас Moto2 победата записа австралиецът Сена Аджиус (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), който изпревари съотборника си Мануел Гонсалес с по-малко от секунда. Трети се нареди нидерландецът Колин Фейер (Red Bull KTM Ajo). Гонсалес води в подреждането с 59.5 точки, пред Аджиус и Исан Гевара.

В Moto3 успехът бе за испанеца Максимо Килес (CFMOTO Gaviota Aspar Team), който записа втора победа за сезона. На подиума се качиха още Адриан Фернандес и Давид Муньос. Килес е лидер в шампионата с 90 точки.

Следващият кръг от сезона ще се проведе във Франция след две седмици.