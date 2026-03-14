Кими Антонели стигна до исторически полпозишън в Шанхай

Италианецът е най-младият пилот с полпозишън в историята на Формула 1.

Кими Антонели
Снимка: БТА
Кими Антонели с Мерцедес се превърна в най-младия пилот с полпозишън в историята на Формула 1, след като спечели квалификацията преди неделното Гран При на Китай, втори кръг от новия сезон.

19-годишният италианец подобри рекорда на Себастиан Фетел. Четирикратният световен шампион беше на 21 години и 73 дни, когато стана първи за Торо Росо в квалификацията за Гран При на Италия на пистата "Монца" през 2008 г.

Антонели постигна най-добро време от 1:32.064 минути на 5,451-километровото трасе и изпревари с 0.222 секунди съотборника си Джордж Ръсел, победител в Мелбърн и в спринта в Китай по-рано тази сутрин.

Пилотите на Люис Хамилтън и Шарл Льоклер останаха съответно на трето и четвърто място. Бившият световен шампион Хамилтън е на 0.351 секунди зад Кими Антонели. Състезателите на Макларън Оскар Пиастри и настоящият първенец Ландо Норис са пети и шести в квалификацията. Четирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул остана едва на осмото място.

Състезанието за Голямата награда на Китай е в неделя, 15 март, от 9:00 часа българско време.

Свързани статии:

Джордж Ръсел триумфира в спринтовото състезание в Шанхай
Джордж Ръсел триумфира в спринтовото състезание в Шанхай
Зад него останаха пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън.
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Други спортове

Джордж Ръсел триумфира в спринтовото състезание в Шанхай
Джордж Ръсел триумфира в спринтовото състезание в Шанхай
Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия са пред отмяна заради напрежението в Близкия изток Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия са пред отмяна заради напрежението в Близкия изток
Теодор Митев и Денис Маринов си осигуриха медал от турнир по бадминтон в Хавана Теодор Митев и Денис Маринов си осигуриха медал от турнир по бадминтон в Хавана
Даниела Бръснарова завърши пета на европейското първенство по борба до 23 години Даниела Бръснарова завърши пета на европейското първенство по борба до 23 години
Ръководството на Кампос: Цолов кара като топ пилот Ръководството на Кампос: Цолов кара като топ пилот
Солберг с минимален аванс пред Ожие след хаотичен петък в Сафари Рали Кения Солберг с минимален аванс пред Ожие след хаотичен петък в Сафари Рали Кения
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Володимир Зеленски се срещна със сина на последния ирански шах Реза Пахлави Володимир Зеленски се срещна със сина на последния ирански шах Реза Пахлави
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток? Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?
89% от левовете са изтеглени от обращение
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Протест на пътя между Враца и Монтана
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
