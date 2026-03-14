Кими Антонели стигна до исторически полпозишън в Шанхай

Кими Антонели с Мерцедес се превърна в най-младия пилот с полпозишън в историята на Формула 1, след като спечели квалификацията преди неделното Гран При на Китай, втори кръг от новия сезон.

19-годишният италианец подобри рекорда на Себастиан Фетел. Четирикратният световен шампион беше на 21 години и 73 дни, когато стана първи за Торо Росо в квалификацията за Гран При на Италия на пистата "Монца" през 2008 г.

Антонели постигна най-добро време от 1:32.064 минути на 5,451-километровото трасе и изпревари с 0.222 секунди съотборника си Джордж Ръсел, победител в Мелбърн и в спринта в Китай по-рано тази сутрин.

Пилотите на Люис Хамилтън и Шарл Льоклер останаха съответно на трето и четвърто място. Бившият световен шампион Хамилтън е на 0.351 секунди зад Кими Антонели. Състезателите на Макларън Оскар Пиастри и настоящият първенец Ландо Норис са пети и шести в квалификацията. Четирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул остана едва на осмото място.

It's Kimi Antonelli who will lead the field away!



Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Състезанието за Голямата награда на Китай е в неделя, 15 март, от 9:00 часа българско време.