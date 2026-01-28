Исак Хаджар катастрофира по време на тест в Барселона

Пилотът на Ред Бул - Исак Хаджар, катастрофира по време на втория ден от предсезонните тестове на Формула 1 в Барселона.

21-годишният французин, който премина в отбора Ред Бул, след като през миналия сезон се състезаваше за дъщерния им тим Рейсинг Булс, загуби контрол над болида си при последния завой и излетя от пистата, удряйки се в предпазните стени.

Според очевидци Хаджар се завъртял и ударил бариерите със задницата на колата, след като мокрите условия на трасето му попречили да вземе завоя.

Инцидентът идва след успешен понеделник по думите на младия французин, който във вчерашния ден направи няколко обиколки с новия болид RB22.

Единствено Ред Бул и Ферари се появиха на пистата заради неподходящите условия.

В Барселона се провеждат тестове, които ще продължат пет дни, но отборите имат право да участват само в три от тях.