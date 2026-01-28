БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Исак Хаджар катастрофира по време на тест в Барселона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

21-годишният французин загуби контрол над болида си при последния завой и излетя от пистата, удряйки се в предпазните стени.

Исак Хаджар катастрофира по време на тест в Барселона
Снимка: БТА
Слушай новината

Пилотът на Ред Бул - Исак Хаджар, катастрофира по време на втория ден от предсезонните тестове на Формула 1 в Барселона.

21-годишният французин, който премина в отбора Ред Бул, след като през миналия сезон се състезаваше за дъщерния им тим Рейсинг Булс, загуби контрол над болида си при последния завой и излетя от пистата, удряйки се в предпазните стени.

Според очевидци Хаджар се завъртял и ударил бариерите със задницата на колата, след като мокрите условия на трасето му попречили да вземе завоя.

Инцидентът идва след успешен понеделник по думите на младия французин, който във вчерашния ден направи няколко обиколки с новия болид RB22.

Единствено Ред Бул и Ферари се появиха на пистата заради неподходящите условия.

В Барселона се провеждат тестове, които ще продължат пет дни, но отборите имат право да участват само в три от тях.

#Исак Хаджар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
2
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е обсъждан в Министерския съвет
3
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
4
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
5
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Спортните събития, които бележат 2026 година
6
Спортните събития, които бележат 2026 година

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Формула 1

Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
Кристиан Хорнер може да се завърне във Формула 1 като собственик на Алпин Кристиан Хорнер може да се завърне във Формула 1 като собственик на Алпин
Чете се за: 01:47 мин.
Ауди представи болида за дебютния си сезон във Формула 1 Ауди представи болида за дебютния си сезон във Формула 1
Чете се за: 02:17 мин.
Люис Хамилтън ще има нов състезателен инженер Люис Хамилтън ще има нов състезателен инженер
Чете се за: 01:30 мин.
Алпин се раздели с Джак Дуън Алпин се раздели с Джак Дуън
Чете се за: 02:15 мин.
Макс Верстапен беше избран за най-добър пилот във Формула 1 за 2025-а Макс Верстапен беше избран за най-добър пилот във Формула 1 за 2025-а
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
20% от учениците в Пловдив са болни 20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Частичното бедствено положение, обявено в община Ардино, остава в сила
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Владимир Иванов: Проблеми с превалутирането има предимно в...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Нови протести в Сърбия срещу Вучич
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ