Ландо Норис: Очаквам битка за титлата с Джордж Ръсел през новия сезон

Шампионът във Формула 1 смята, че успехът му е дал допълнителна мотивация на сънародника му от Мерцедес

Ландо Норис: Очаквам битка за титлата с Джордж Ръсел през новия сезон
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Пилотът на Макларън Ландо Норис очаква оспорвана борба за световната титла във Формула 1 със сънародника си Джордж Ръсел през предстоящия сезон. Британецът призна, че първият му шампионски триумф е засилил амбицията на конкуренцията, а най-вече тази на пилота на Мерцедес.

26-годишният Норис ще стартира кампанията с номер 1 на болида си за първи път в кариерата си, след като в драматичния финал на миналия сезон в Абу Даби изпревари четирикратния шампион Макс Ферстапен и завоюва титлата с минимална преднина от две точки.

Очакванията преди началото на новия сезон са Мерцедес да диктува темпото, след като германският отбор впечатли в предсезонните тестове с въвеждането на новите технически регулации, докато Макларън ще трябва да наваксва.

"Говорих с Джордж и Алекс Албън преди няколко дни. Всички влязохме във Формула 1 по едно и също време и моят успех създаде още по-голям глад у тях, особено у Джордж, който е фаворит на букмейкърите“, коментира Норис в интервю, цитирано от ДПА.

Британецът подчерта, че не се чувства променен след спечелването на титлата и остава критичен към собственото си представяне.

"Когато се бориш с най-добрите, трябва да си близо до перфектен. Все още има много неща, върху които трябва да работя“, призна той.

Сезонът във Формула 1 стартира на 6 март с Гран при на Австралия, а преди това отборите ще проведат официални тестове в Бахрейн между 11–13 и 18–20 февруари.

