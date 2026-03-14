БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Такамото Кацута докосва първа победа в WRC

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Пилотът на Тойота води с 1:25.5 минути пред Адриен Формо от Хюндай.

Такамото Кацута
Снимка: БТА
Слушай новината

Японецът Такамото Кацута е на прага на първата си победа в Световния рали шампионат, след като излезе начело със сериозна преднина преди последния ден на Сафари Рали Кения – кръг от WRC.

Пилотът на Тойота води с 1:25.5 минути пред Адриен Формо от Хюндай, след като съботният ден донесе сериозни обрати и отпадания сред фаворитите.

Етапите в събота се оказаха дори по-трудни и непредсказуеми от петъчните, които приключиха с лидер Оливер Солберг. Събитията обаче се развиха драматично още в 31-километровата отсечка „Sleeping Warrior“.

Лидерът в генералното класиране на шампионата Елфин Еванс беше първият от водещите пилоти, който отпадна, след като автомобилът му получи сериозни повреди в окачването. Малко по-късно механични проблеми сполетяха и неговите съотборници Оливер Солберг и Себастиен Ожие, което на практика извади целия водещ тройка от борбата.

Така Кацута неочаквано се озова на първата позиция и успя да запази лидерството до края на деня, карайки предпазливо в тежките условия. Японецът дори премина последните отсечки без резервни гуми, след като получи две спуквания в етапа „Elmenteita“.

На второ място в класирането остава Формо с пасив от 1:25.5 минути, докато третата позиция заема друг пилот на Тойота – Сами Паяри, който изостава с още 4:03.6 минути.

С последния ден от надпреварата предстои да стане ясно дали Кацута ще успее да удържи аванса си и да запише историческа първа победа в кариерата си в WRC.

#Такамото Кацута #Световен рали шампионат (WRC)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ