Такамото Кацута докосва първа победа в WRC

Японецът Такамото Кацута е на прага на първата си победа в Световния рали шампионат, след като излезе начело със сериозна преднина преди последния ден на Сафари Рали Кения – кръг от WRC.

Пилотът на Тойота води с 1:25.5 минути пред Адриен Формо от Хюндай, след като съботният ден донесе сериозни обрати и отпадания сред фаворитите.

Етапите в събота се оказаха дори по-трудни и непредсказуеми от петъчните, които приключиха с лидер Оливер Солберг. Събитията обаче се развиха драматично още в 31-километровата отсечка „Sleeping Warrior“.

Лидерът в генералното класиране на шампионата Елфин Еванс беше първият от водещите пилоти, който отпадна, след като автомобилът му получи сериозни повреди в окачването. Малко по-късно механични проблеми сполетяха и неговите съотборници Оливер Солберг и Себастиен Ожие, което на практика извади целия водещ тройка от борбата.

Така Кацута неочаквано се озова на първата позиция и успя да запази лидерството до края на деня, карайки предпазливо в тежките условия. Японецът дори премина последните отсечки без резервни гуми, след като получи две спуквания в етапа „Elmenteita“.

На второ място в класирането остава Формо с пасив от 1:25.5 минути, докато третата позиция заема друг пилот на Тойота – Сами Паяри, който изостава с още 4:03.6 минути.

С последния ден от надпреварата предстои да стане ясно дали Кацута ще успее да удържи аванса си и да запише историческа първа победа в кариерата си в WRC.