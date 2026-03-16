Над 100 състезатели стартират в първия кръг на шампионата по мотокрос край Поморие

Над 100 състезатели ще се включат в първия кръг от републиканския шампионат по мотокрос, който ще се проведе на трасето "Тотьо Чакъров“ край село Порой, съобщиха от пресцентъра на Община Поморие.

Официалното откриване на "Гран при на Поморие 2026“ е насрочено за 22 март от 11:00 часа. Надпреварите ще се проведат в класовете MX65, MX85, MX2, MX1 и MX.

Първият кръг от шампионата традиционно предизвиква сериозен интерес както сред състезателите, така и сред публиката, тъй като поставя началото на борбата за националните титли в отделните категории.

Тази година се очаква още по-голям интерес към състезанието заради участието на едни от най-популярните имена в българския мотокрос, сред които Майкъл Иванов и Хакан Халми.

От Община Поморие и Българската федерация по мотоциклетизъм отправят покана към жителите и гостите на региона, както и към всички почитатели на моторните спортове, да присъстват на събитието и да подкрепят състезателите в първия кръг на националния шампионат.