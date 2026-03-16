Тото Волф за потенциален конфликт между Антонели и Ръсел: Няма да допуснем нова вражда като тази между Хамилтън и Розберг

Чете се за: 02:07 мин.
Шефът на Мерцедес е убеден, че отношенията между Кими Антонели и Джордж Ръсел ще останат здравословни въпреки битката за титлата

Тото Волф за потенциален конфликт между Антонели и Ръсел: Няма да допуснем нова вражда като тази между Хамилтън и Розберг
Ръководителят на отбора на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф заяви, че в тима няма да се повтори напрежението, което съществуваше между Люис Хамилтън и Нико Розберг в периода на доминацията на германския конструктор.

Изказването му идва след впечатляващата победа на Кими Антонели в Гран при на Китай в Шанхай, която беше първа в кариерата на 19‑годишния италианец. Успехът му донесе и втора победа за Мерцедес през сезона след тази на Джордж Ръсел в откриващото състезание в Мелбърн.

След два старта Ръсел води в класирането при пилотите с четири точки аванс пред съотборника си, а Мерцедес е начело и при конструкторите с 98 точки, като има 31 точки преднина пред Ферари.

Според Волф съперничеството между двамата пилоти може да бъде силно, но няма да прерасне във враждебност, каквато се наблюдаваше в миналото между Хамилтън и Розберг.

"Отношенията между Люис и Нико бяха напълно различни. Те се познаваха от ранните си години в картинга – бяха приятели, но винаги имаше съперничество помежду им. Това приятелство постепенно се превърна в конкуренция, а след това и във враждебност“, обясни Волф.

"И Кими, и Джордж са юноши на Мерцедес и ние сме участвали в развитието им още от ранните им години. Чувствам, че на този етап се намираме в напълно различна ситуация“, добави той.

Волф подчерта, че подобно съперничество е неизбежно, когато двама пилоти се борят за победи и титли, но именно тогава ролята на отбора е да управлява отношенията между тях.

Следващият старт във Формула 1 е Гран при на Япония, което ще се проведе на 29 март.

Андреа Кими Антонели спечели Гран при на Китай и записа първата си победа във Формула 1
Андреа Кими Антонели спечели Гран при на Китай и записа първата си победа във Формула 1
