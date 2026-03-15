MotoGP отложи Гран при на Катар заради напрежението в Близкия изток

Гран при на Катар от календара на MotoGP беше отложено заради продължаващото напрежение и военни действия в Близкия изток, съобщиха организаторите на шампионата.

Състезанието на пистата "Лусаил“, което трябваше да се проведе между 10 и 12 април като четвърти кръг от сезона през 2026 година, ще се състои на 8 ноември. Решението е взето след анализ на ситуацията в региона и възможностите за промяна в календара.

"MotoGP потвърждава, че Гран при на Катар, първоначално планирано за април, е отложено за 8 ноември поради продължаващата геополитическа ситуация в Близкия изток. След обширен анализ на сценариите и календара, новата дата беше избрана, за да се гарантира минимално нарушаване на програмата на шампионата“, се посочва в официалното съобщение.

Промяната води и до разместване в края на сезона. Гран при на Португалия ще се проведе на 22 ноември, а финалът на сезона във Валенсия е преместен за 29 ноември.

Следващите състезания от календара на MotoGP ще бъдат Гран при на Бразилия (20–22 март) и Гран при на САЩ (27–29 март).

По-рано днес стана ясно, че и два старта от Формула 1 – тези в Бахрейн и Саудитска Арабия, също са отложени заради ескалацията на конфликта в региона.