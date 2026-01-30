Люис Хамилтън записа най-добра обиколка в последния тренировъчен ден в Барселона

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън записа най-добра обиколка в петия и последен тренировъчен ден на Формула 1 в Барселона, а Мерцедес навъртя най-голям километраж с новия болид, пише motorsport.com. Тестовете са първи за автомобилната надпревара с големите промени за 2026.

Хамилтън записа неофициалните 1:16.348 минути в последните обиколки за деня и победи постижението на бившия си съотборник Джордж Ръсел, който водеше до този момент. Британецът записа рекордната обиколка с гумите с мека смес, след като по-рано това направи и Шарл Льоклер.

Пилотът от Монако бе първенец в сутрешната сесия с 1:16.653 минути и бе с 0.793 секунди пред Оскар Пиастри. Льоклер направи 78 обиколки срещу 80-те на Макларън. Австралиецът обаче отбеляза значително подобрение, след като в четвъртък приключи рано с тестове заради проблем с горивната система.

Световният шампион Ландо Норис последва Пиастри със силен следобед, записвайки 1:16.594 минути за най-добра обиколка. Целта на всички обаче не бе скоростта, а трупането на възможно най-много километри по време на предсезонните тестове в Барселона, отбелязва motorsport.com.

Според неофициални данни, двигателят на Мерцедес в момента е с най-добро представяне. Кими Антонели, Джордж Ръсел и пилотите на другите отбори, снабдявани от германците - Макларън и Алпин, са направили над хиляда обиколки. Кими Антонели пък е завършил пълна симулация на състезание във втория ден.