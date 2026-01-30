БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след...
Чете се за: 03:50 мин.
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Люис Хамилтън записа най-добра обиколка в последния тренировъчен ден в Барселона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Тестовете са първи за автомобилната надпревара с големите промени за 2026.  

Люис Хамилтън записа най-добра обиколка в последния тренировъчен ден в Барселона
Слушай новината

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън записа най-добра обиколка в петия и последен тренировъчен ден на Формула 1 в Барселона, а Мерцедес навъртя най-голям километраж с новия болид, пише motorsport.com. Тестовете са първи за автомобилната надпревара с големите промени за 2026.

Хамилтън записа неофициалните 1:16.348 минути в последните обиколки за деня и победи постижението на бившия си съотборник Джордж Ръсел, който водеше до този момент. Британецът записа рекордната обиколка с гумите с мека смес, след като по-рано това направи и Шарл Льоклер.

Пилотът от Монако бе първенец в сутрешната сесия с 1:16.653 минути и бе с 0.793 секунди пред Оскар Пиастри. Льоклер направи 78 обиколки срещу 80-те на Макларън. Австралиецът обаче отбеляза значително подобрение, след като в четвъртък приключи рано с тестове заради проблем с горивната система.

Световният шампион Ландо Норис последва Пиастри със силен следобед, записвайки 1:16.594 минути за най-добра обиколка. Целта на всички обаче не бе скоростта, а трупането на възможно най-много километри по време на предсезонните тестове в Барселона, отбелязва motorsport.com.

Според неофициални данни, двигателят на Мерцедес в момента е с най-добро представяне. Кими Антонели, Джордж Ръсел и пилотите на другите отбори, снабдявани от германците - Макларън и Алпин, са направили над хиляда обиколки. Кими Антонели пък е завършил пълна симулация на състезание във втория ден.

#Формула 1 сезон 2026 #Люис Хамилтън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
2
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
3
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
4
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
5
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
6
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
5
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Други спортове

Атанас Симов стана Спортист на 2025 година в Пазарджик
Атанас Симов стана Спортист на 2025 година в Пазарджик
Тръмп разреши провеждането на "Индикар" по улиците на Вашингтон Тръмп разреши провеждането на "Индикар" по улиците на Вашингтон
Чете се за: 02:52 мин.
Германия победи Хърватия и се класира за четвърти път в историята на финал на европейски първенства по хандбал за мъже Германия победи Хърватия и се класира за четвърти път в историята на финал на европейски първенства по хандбал за мъже
Чете се за: 01:55 мин.
Спортни новини 30.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 30.01.2026 г., 20:50 ч.
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Чете се за: 01:50 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.

Водещи новини

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок 15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
Чете се за: 03:07 мин.
По света
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ