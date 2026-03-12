Стилияна Николова спечели контролното състезанието на националния отбор по художествена гимнастика индивидуално жени

Силна конкуренция и съчетания на световно ниво белязаха контролното състезание по художествена гимнастика индивидуално жени, проведено днес в НСБ „Раковски“. Надпреварата се превърна в сериозна проверка за формата на националните състезателки в началото на новия сезон. Стилияна Николова (СК Илиана) беше категорична в многобоя и оглави класирането със сбор от 119.600 точки. Европейската шампионка демонстрира стабилност на всички уреди, като спечели първите места на обръч, топка, бухалки и лента, затвърждавайки лидерската си позиция.

Съотборничката й Ева Брезалиева (СК Илиана) се нареди втора със 114.700 точки след уверено представяне и втори резултати на обръч, топка, бухалки и лента.

Алекса Рашева (СК София Спорт 2017) зае третото място със 109.150 точки, след стабилно изиграване на отделните уреди.

В класирането следва Анастасия Калева (СК ЧАР ДКС) със 108.950 точки. Възпитаничката на Филипа Филипова навлиза във все по-добра форма, като показа много силни съчетания на обръч (29.250) и бухалки (29.050).

Пета е Дара Стоянова (СК Илиана) със 103.900 точки. Състезанието не се разви по най-добрия начин за нея, но тя продължава да демонстрира потенциал, като най-силното ѝ представяне беше на бухалки (27.750) и лента (26.400).

Дара Малинова (СК София Спорт 2017) зае шестата позиция със 103.700 точки. Стабилно участие за грацията, водена от Валентина Иванова, като най-силните ѝ уреди бяха бухалки (27.300) и обръч (26.400).

Седма е Олександра Шалуева (СК Грация) със 100.950 точки, която показа отлична композиция на обръч и оценка от 27.900.

Контролното премина при стриктно и безкомпромисно съдийство от водещите международни съдии, което превърна надпреварата в реална проверка за нивото и готовността на състезателките преди предстоящите международни турнири.

Състезанието беше наблюдавано от президента на БФХГ и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет Илиана Раева, от директора на националните отбори Деспа Кателиева, както и други специалисти от националните отбори.