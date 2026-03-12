Отлично представяне на боксьорите ни в Будва

Българските боксьори отново демонстрираха умения и характер. Те затвърдиха развитието на родната школа, след като спечелиха три медала на Световната купа „Адриатическа перла“ в Будва. Водени от Александър Александров и Фикрет Ереджебов, нашите таланти спечелиха злато, сребро и бронз.

Янко Илиев стана шампион в категория до 55 килограма. На финала националът ни надигра Филип Станоевич (Сърбия). Със сребърно отличие се окичи Максим Кирилов. При 70-килограмовите той отстъпи в спора за титлата на Ръза Ръзайев (Азербайджан). Трети на подиума се качи Николай Иванов (85 кг), който допусна поражение на полуфиналите от Хулио Качимай (Куба).