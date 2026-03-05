БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Красимир Инински: Купа „Странджа“ вдига нивото всяка година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:32 мин.
Спорт
Запази

Най-старият международен боксов турнир в Европа отново събра каймака на бокса на едно място.

Красимир Инински
Снимка: БФ Бокс
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински даде интервю за European boxing. Той бе потърсен специално за изминалото 77-мо издание на Купа „Странджа“. Най-старият международен боксов турнир в Европа отново събра каймака на бокса на едно място. Олимпийски медалисти, световни шампиони и континентални първенци си дадоха среща на ринга в зала „София“. Турнирът отново отговори на големите очаквания и за поредна година доказа, че е №1 като конкуренция, организация и качество.

Г-н Инински, кога започнахте организацията за Купа „Странджа“ и какви бяха основните предизвикателства през последните месеци?
- Организирането на турнир като Купа „Странджа“, с такъв мащаб и ниво, сравнимо със световно първенство, започва в същия ден, в който приключва предишното издание. Всяка година се стремим да подобрим това, което сме правили преди. Това означава непрекъсната работа. Вярвам, че затова успяваме да поддържаме толкова висок стандарт всеки път. Никой от нашия екип не си почива. Ние винаги търсим начин да надграждаме постигнатото дотук. Това изисква значителни усилия, които влагаме от момента, в който приключи предишният турнир. Това ще продължи и отсега вече мислим какво ново да въведем догодина.

Какво означава за вас да бъдете част от събитие със 77-годишна традиция и кои бяха вашите герои от близкото и далечно минало?
- Преди всичко това е огромна чест и привилегия. През годините Купа „Странджа“ се утвърди като най-силния турнир след Световното първенство. Това носи огромни очаквания към нас като организатори, което означава и голяма отговорност. Не можем да си позволим да понижим стандарта. В същото време това е истинско удоволствие. Имаме възможността да видим боксьори от световна класа да се състезават в България – олимпийски и световни шампиони и медалисти. Какво може да бъде по-хубаво от това да ги гледаме как демонстрират своите способности пред родна публика? И да видим как нашите боксьори получават подкрепа в мачовете си срещу тях!
Що се отнася до героите през годините – всеки спортист, който е оставил сърцето си на ринга, принадлежи към тази категория. България има много славни имена, които са донесли победи и са направили цялата страна горда с представянето им.

Какво е вашето мнение за нивото тази година?
- Вярвам, че мнението на г-н Борис ван дер Ворст е повече от достатъчно. Той го определи като „малко световно първенство“. Няма какво повече да се добави.

Имахте ли любими боксьори и отбори по време на това събитие?
- Всички членове на българския национален отбор. Те са като моите деца - част от моето семейство. Ние сме едно цяло: ръководство, треньори и боксьори. Не ги разделям.

Кой ви изненада най-много с представянето си?
- Имаше много срещи, които бяха непредсказуеми, с неочаквани резултати. Това е красотата на нашия спорт - един удар може да промени всичко. Ето защо залата се пълни и атмосферата беше невероятна.

Как върви подготовката за предстоящото Европейско първенство по бокс за мъже и жени през септември?
- Напълно осъзнаваме отговорността, която идва с домакинството на такова голямо първенство. Положихме значителни усилия, за да спечелим правото да го организираме. Всеки член на нашия екип влага сърце и душа, за да можем отново да потвърдим, че сме способни и опитни домакини. На този етап всичко се развива много добре.

Какви са основните цели на Българската федерация по бокс за близкото и далечно бъдеще?
- Нашата основна цел е не само да развиваме добри боксьори, но и добри хора. Боксът ми даде всичко и аз искам да дам нещо обратно на спорта. Искам тези млади спортисти да имат здрава основа, върху която да градят живота си. Това трябва да бъде основната цел на всички спортове, не само на бокса. В краткосрочен план нашата цел е да изградим отбор, който ще ни прави горди – първо на Европейското първенство в София, догодина на световното, а след това и на Олимпийските игри в Лос Анджелис.

#Красимир Инински #БФ Бокс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
3
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
4
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
5
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
6
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Бокс

България със седем боксьори на „Адриатическа перла“
България със седем боксьори на „Адриатическа перла“
Жоел Арате и Борислав Георгиев дадоха висока оценка за представянето на българските боксьори на Купа „Странджа“ Жоел Арате и Борислав Георгиев дадоха висока оценка за представянето на българските боксьори на Купа „Странджа“
Чете се за: 05:55 мин.
Радослав Росенов: Купа "Странджа“ е специален турнир за мен, не смятам да спирам дотук, за мен е чест Радослав Росенов: Купа "Странджа“ е специален турнир за мен, не смятам да спирам дотук, за мен е чест
Чете се за: 02:00 мин.
Златислава Чуканова: Липсваше ми усещането да се боксирам Златислава Чуканова: Липсваше ми усещането да се боксирам
Чете се за: 01:45 мин.
Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носители на Купа „Странджа“ Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носители на Купа „Странджа“
Чете се за: 01:37 мин.
Рами Киуан спечели сребърен медал на Купа „Странджа“ Рами Киуан спечели сребърен медал на Купа „Странджа“
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ