Красимир Инински: Купа „Странджа“ вдига нивото всяка година

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински даде интервю за European boxing. Той бе потърсен специално за изминалото 77-мо издание на Купа „Странджа“. Най-старият международен боксов турнир в Европа отново събра каймака на бокса на едно място. Олимпийски медалисти, световни шампиони и континентални първенци си дадоха среща на ринга в зала „София“. Турнирът отново отговори на големите очаквания и за поредна година доказа, че е №1 като конкуренция, организация и качество.

Г-н Инински, кога започнахте организацията за Купа „Странджа“ и какви бяха основните предизвикателства през последните месеци?

- Организирането на турнир като Купа „Странджа“, с такъв мащаб и ниво, сравнимо със световно първенство, започва в същия ден, в който приключва предишното издание. Всяка година се стремим да подобрим това, което сме правили преди. Това означава непрекъсната работа. Вярвам, че затова успяваме да поддържаме толкова висок стандарт всеки път. Никой от нашия екип не си почива. Ние винаги търсим начин да надграждаме постигнатото дотук. Това изисква значителни усилия, които влагаме от момента, в който приключи предишният турнир. Това ще продължи и отсега вече мислим какво ново да въведем догодина.

Какво означава за вас да бъдете част от събитие със 77-годишна традиция и кои бяха вашите герои от близкото и далечно минало?

- Преди всичко това е огромна чест и привилегия. През годините Купа „Странджа“ се утвърди като най-силния турнир след Световното първенство. Това носи огромни очаквания към нас като организатори, което означава и голяма отговорност. Не можем да си позволим да понижим стандарта. В същото време това е истинско удоволствие. Имаме възможността да видим боксьори от световна класа да се състезават в България – олимпийски и световни шампиони и медалисти. Какво може да бъде по-хубаво от това да ги гледаме как демонстрират своите способности пред родна публика? И да видим как нашите боксьори получават подкрепа в мачовете си срещу тях!

Що се отнася до героите през годините – всеки спортист, който е оставил сърцето си на ринга, принадлежи към тази категория. България има много славни имена, които са донесли победи и са направили цялата страна горда с представянето им.

Какво е вашето мнение за нивото тази година?

- Вярвам, че мнението на г-н Борис ван дер Ворст е повече от достатъчно. Той го определи като „малко световно първенство“. Няма какво повече да се добави.

Имахте ли любими боксьори и отбори по време на това събитие?

- Всички членове на българския национален отбор. Те са като моите деца - част от моето семейство. Ние сме едно цяло: ръководство, треньори и боксьори. Не ги разделям.

Кой ви изненада най-много с представянето си?

- Имаше много срещи, които бяха непредсказуеми, с неочаквани резултати. Това е красотата на нашия спорт - един удар може да промени всичко. Ето защо залата се пълни и атмосферата беше невероятна.

Как върви подготовката за предстоящото Европейско първенство по бокс за мъже и жени през септември?

- Напълно осъзнаваме отговорността, която идва с домакинството на такова голямо първенство. Положихме значителни усилия, за да спечелим правото да го организираме. Всеки член на нашия екип влага сърце и душа, за да можем отново да потвърдим, че сме способни и опитни домакини. На този етап всичко се развива много добре.

Какви са основните цели на Българската федерация по бокс за близкото и далечно бъдеще?

- Нашата основна цел е не само да развиваме добри боксьори, но и добри хора. Боксът ми даде всичко и аз искам да дам нещо обратно на спорта. Искам тези млади спортисти да имат здрава основа, върху която да градят живота си. Това трябва да бъде основната цел на всички спортове, не само на бокса. В краткосрочен план нашата цел е да изградим отбор, който ще ни прави горди – първо на Европейското първенство в София, догодина на световното, а след това и на Олимпийските игри в Лос Анджелис.