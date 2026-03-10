Бъдещето на българския бокс се събира в Плевен

Близо 250 таланти от повече от 50 клуба се събират в Плевен. От днес до 15 март градът ще е домакин на първия кръг от Държавното лично-отборно първенство за ученици. Шампионатът ще определи и новия носител на Купата на България.

Интересът към турнира е много голям. В следващите дни младите таланти ще имат възможност да покажат научените до момента умения и да разгърнат потенциала, с който неминуемо разполагат. Срещите ще бъдат следени внимателно от треньорите на националните отбори, които в последствие ще отличат най-добрите, с които ще водят подготовка за предстоящите международни турнири тази година и Европейското първенство през есента.