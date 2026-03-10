БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:25 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бъдещето на българския бокс се събира в Плевен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

От днес до 15 март градът ще е домакин на първия кръг от Държавното лично-отборно първенство за ученици.

цска локомотив софия спечелиха купата българия бокс девойките
Снимка: БТА
Слушай новината

Близо 250 таланти от повече от 50 клуба се събират в Плевен. От днес до 15 март градът ще е домакин на първия кръг от Държавното лично-отборно първенство за ученици. Шампионатът ще определи и новия носител на Купата на България.

Интересът към турнира е много голям. В следващите дни младите таланти ще имат възможност да покажат научените до момента умения и да разгърнат потенциала, с който неминуемо разполагат. Срещите ще бъдат следени внимателно от треньорите на националните отбори, които в последствие ще отличат най-добрите, с които ще водят подготовка за предстоящите международни турнири тази година и Европейското първенство през есента.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Държавно лично-отборно първенство по бокс за ученици #бокс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
1
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
3
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
4
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
5
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
6
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Бокс

Красимир Инински: Купа „Странджа“ вдига нивото всяка година
Красимир Инински: Купа „Странджа“ вдига нивото всяка година
България със седем боксьори на „Адриатическа перла“ България със седем боксьори на „Адриатическа перла“
Чете се за: 00:55 мин.
Жоел Арате и Борислав Георгиев дадоха висока оценка за представянето на българските боксьори на Купа „Странджа“ Жоел Арате и Борислав Георгиев дадоха висока оценка за представянето на българските боксьори на Купа „Странджа“
Чете се за: 05:55 мин.
Радослав Росенов: Купа "Странджа“ е специален турнир за мен, не смятам да спирам дотук, за мен е чест Радослав Росенов: Купа "Странджа“ е специален турнир за мен, не смятам да спирам дотук, за мен е чест
Чете се за: 02:00 мин.
Златислава Чуканова: Липсваше ми усещането да се боксирам Златислава Чуканова: Липсваше ми усещането да се боксирам
Чете се за: 01:45 мин.
Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носители на Купа „Странджа“ Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носители на Купа „Странджа“
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ) Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи "Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
НА ЖИВО: Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Външно: 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Ново попълнение в бургаския зоопарк: Роди се бебе от вида антилопа...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ