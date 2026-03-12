Три български състезателки завършиха пети на еврошампионата по борба до 23 г.

И трите български състезателки загубиха мачовете си и останаха пети на европейското първенство по борба до 23 г. в Зренянин, Сърбия.

В малкия финал при 55-килограмовите Несрин Сюлейманова падна с туш от молдовката Михаела Самуил.

Виктория Бойнова (59) бе спряна от рускинята Ана-Мария Пуй – 3:13, а Ванеса Георгиева (76) отстъпи пред Мария Силина, също от Русия, с 0:2.

В петък за бронза ще спори Даниела Бръснарова, която днес постигна две победи в категория до 72 кг. На старта тя се наложи с 2:2 над Захра Каримзада (Азербайджан), която по-рано този сезон стана трета на рейтинговия турнир в Загреб. А след това победи с 8:1 и Емилия Крециун (Молдова), пета на световното първенство до 23 г.

В полуфиналите обаче не успя срещу Вероника Вилк (Хърватия) - туш. Съперничката ѝ е трета на рейтинговия турнир в Загреб и трета на световното първенство до 23 г.

Така за бронза в петък Даниела ще излезе срещу Каролина Яворска (Полша), бронзова медалистка от европейското първенство до 20 г.

Фатме Шабан (62) продължава на репешажите, след като падна на старта от финалистката Рузана Мамадова (Азербайджан) с 0:11. В пресявките Фатме ще излезе срещу Бингол Гюлсум (Турция).