Кристиан Хорнер може да се завърне във Формула 1 като собственик на Алпин

Кристиан Хорнер може да се завърне във Формула 1 като съсобственик на Аплин, предполага съветникът на отбора Флавио Бриаторе.

"Хорнер е водил преговори да поеме малко под една четвърт от тима", заяви Бриаторе, цитиран от световните агенции.

Christian Horner is in active talks over an Alpine #F1 team buy-in, says Flavio Briatore:



— The Race (@wearetherace) January 23, 2026

Алпин е собственост на Рено, като в момента 24 процента се държат от инвеститорската група Отро Кепитъл, който включва холивудската звезда Райън Рейнолдс и легендите на американския футбол Патрик Махоумс и Травис Келси.

В петък тимът представи новия си болид, който ще бъде използван през 2026 година.

Alpine unveil the A526, their 2026 F1 car #F1

"Познавам Кристиан от много години. Говоря си с него. Първо трябва да бъде купен целия дял на Отро Кепитъл, а след това ръководството на Рено да приеме и купувача на тези 24 процента", каза още Флавио Бриаторе.

52-годишният Кристиан Хорнер изкара около две десетилетия в Ред Бул, където беше шеф на тима, печелейки осем световни титли при пилотите и шест отборни трофея.