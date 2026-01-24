БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Кристиан Хорнер може да се завърне във Формула 1 като собственик на Алпин

Спорт
52-годишният британец прекара близо 20 години в Ред Бул като директор на отбора, но миналата година беше освободен от поста.

Кристиан Хорнер
Снимка: БТА
Кристиан Хорнер може да се завърне във Формула 1 като съсобственик на Аплин, предполага съветникът на отбора Флавио Бриаторе.

"Хорнер е водил преговори да поеме малко под една четвърт от тима", заяви Бриаторе, цитиран от световните агенции.

Алпин е собственост на Рено, като в момента 24 процента се държат от инвеститорската група Отро Кепитъл, който включва холивудската звезда Райън Рейнолдс и легендите на американския футбол Патрик Махоумс и Травис Келси.

В петък тимът представи новия си болид, който ще бъде използван през 2026 година.

"Познавам Кристиан от много години. Говоря си с него. Първо трябва да бъде купен целия дял на Отро Кепитъл, а след това ръководството на Рено да приеме и купувача на тези 24 процента", каза още Флавио Бриаторе.

52-годишният Кристиан Хорнер изкара около две десетилетия в Ред Бул, където беше шеф на тима, печелейки осем световни титли при пилотите и шест отборни трофея.

#Формула 1 сезон 2026 #Ред Бул Рейсинг #Алпин #Кристиан Хорнер

