БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шарл Льоклер с най-добра обиколка в последния сутрешен тест на Формула 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази
шарл льоклер завъртя бързка обиколка втората свободна тренировка гран австралия
Снимка: БГНЕС АРХИВ

Шарл Льоклер от Ферари даде най-добро време в последната сутрешна серия от тестове преди началото на новия сезон във Формула 1. Състезателят от Монако записа най-добрата обиколка за 1:33.689 секунди с медиум гуми (С3) още в първия част на тестовете и така завършва на първа позиция в класирането за трети път през последните две седмици.

Освен че бе бърз, Льоклер навъртя и голям километраж с 80 обиколки на пистата в Сахир. Той направи и пълна състезателна симулация в средата на сесията, затвърждавайки добрата позиция на Ферари. Състезателят от Монако използва медиум и гуми с твърда смес във втория ден на проверките на новото задно крило на болида на италианския конструктор, пише motorsport.com.

Льоклер бе с 0.227 секунди по-бърз от Кими Антонели, който също записа най-добрата си обиколка с С3 гумите. 19-годишният пилот на Мерцедес обаче завъртя само 49 обиколки, след като изкара единствения червен флаг за сутринта след инцидент между завои 10 и 11. Челната тройка довърши Оскар Пиастри, който изостана на 0.663 секунди. Той направи 66 обиколки за Макларън.

Естебан Окон впечатли с Хаас, след като направи 82 обиколки и остана на две десети от секундата зад Пиастри. Исак Хаджар оформи челната петица с болида на Ред Бул, изоставайки с 0.882 секунди зад Льоклер.

Последен за деня бе Ланс Строл от отбора Астън Мартин, който направи само две обиколки заради проблем с двигателя на Хонда. Той бе регистриран още в сряда и повлия значително на Фернандо Алонсо вчера. Така Строл не излезе на пистата до последния четвърт час днес.

#Шарл Льоклер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
3
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
4
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
5
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на река Тунджа
6
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Формула 1

Ландо Норис: Очаквам битка за титлата с Джордж Ръсел през новия сезон
Ландо Норис: Очаквам битка за титлата с Джордж Ръсел през новия сезон
Люис Хамилтън записа най-добра обиколка в последния тренировъчен ден в Барселона Люис Хамилтън записа най-добра обиколка в последния тренировъчен ден в Барселона
Чете се за: 02:00 мин.
Исак Хаджар катастрофира по време на тест в Барселона Исак Хаджар катастрофира по време на тест в Барселона
Чете се за: 01:15 мин.
Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
9224
Чете се за: 01:05 мин.
Кристиан Хорнер може да се завърне във Формула 1 като собственик на Алпин Кристиан Хорнер може да се завърне във Формула 1 като собственик на Алпин
Чете се за: 01:47 мин.
Ауди представи болида за дебютния си сезон във Формула 1 Ауди представи болида за дебютния си сезон във Формула 1
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ