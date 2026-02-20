Шарл Льоклер с най-добра обиколка в последния сутрешен тест на Формула 1

Шарл Льоклер от Ферари даде най-добро време в последната сутрешна серия от тестове преди началото на новия сезон във Формула 1. Състезателят от Монако записа най-добрата обиколка за 1:33.689 секунди с медиум гуми (С3) още в първия част на тестовете и така завършва на първа позиция в класирането за трети път през последните две седмици.

Освен че бе бърз, Льоклер навъртя и голям километраж с 80 обиколки на пистата в Сахир. Той направи и пълна състезателна симулация в средата на сесията, затвърждавайки добрата позиция на Ферари. Състезателят от Монако използва медиум и гуми с твърда смес във втория ден на проверките на новото задно крило на болида на италианския конструктор, пише motorsport.com.

Льоклер бе с 0.227 секунди по-бърз от Кими Антонели, който също записа най-добрата си обиколка с С3 гумите. 19-годишният пилот на Мерцедес обаче завъртя само 49 обиколки, след като изкара единствения червен флаг за сутринта след инцидент между завои 10 и 11. Челната тройка довърши Оскар Пиастри, който изостана на 0.663 секунди. Той направи 66 обиколки за Макларън.

Естебан Окон впечатли с Хаас, след като направи 82 обиколки и остана на две десети от секундата зад Пиастри. Исак Хаджар оформи челната петица с болида на Ред Бул, изоставайки с 0.882 секунди зад Льоклер.

Последен за деня бе Ланс Строл от отбора Астън Мартин, който направи само две обиколки заради проблем с двигателя на Хонда. Той бе регистриран още в сряда и повлия значително на Фернандо Алонсо вчера. Така Строл не излезе на пистата до последния четвърт час днес.