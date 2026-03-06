Оскар Пиастри бе най-бърз в първия тренировъчен ден в Австралия

Оскар Пиастри приключи първия тренировъчен ден на Формула 1 в Австралия с най-добро време, побеждавайки дуото на Мерцедес Кими Антонели и Джордж Ръсъл в интересна втора сесия. Австралиецът от Макларън записа време 1:19.729 минути на 5.278-километровото трасе в Мелбърн и бе с над две десети от секундата по-бърз от своите съперници.

След първата тренировъчна сесия, в която най-добро време даде Шарл Льоклер от Ферари с 1:20.267 минути, голяма част от отборите получиха технически проблеми. Те не подминаха и шампионите от Макларън, като Ландо Норис прекара много време в бокса заради превантивна работа по скоростната кутия.

Още в първите минути настъпи хаос, след като Ръсел закачи болида на новобранеца Арвид Линдблад в питлейна. Франко Колапинто пък бе разследван заради бавно каране, което принуди Люис Хамилтън да прави маневри за избягване на удар. И двата инцидента бяха оставени за проверка след края на тренировките.

След като пътят бе разчистен за обиколки на скорост, отборите избраха гумите с твърда смес и Антонели бе първият пилот за деня с време под минута и 20 секунди. Пиастри обаче скоро подобри постижението му с 0.214 секунди, а Ръсел, който по време на сесията направи излизане извън трасето, се нареди трети с 0.320 секунди пасив.

Люис Хамилтън остана само на една хилядна от Ръсел на четвъртото място за Ферари, а неговият съотборник Шарл Льоклер завърши с още две десети от секундата пасив. Четирикратният световен шампион Макс Верстапен остана шести след едва 13 обиколки с болида на Ред Бул, а Норис завърши деня на седмо място и пред новобранеца Линдблад.

По-рано тази нощ Никола Цолов завърши на пето място в квалификацията на Формула 2, което го нарежда шести за спринтовото състезание. Помощният клас кара в обърната решетка за топ 10 в събота и стартира с резултатите от квалификацията в дългата надпревара в неделя.