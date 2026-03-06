Давид Иванов е на финал на кон с гривни на Световната Купа в Баку

Давид Иванов се класира за финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Баку (Азербайджан).

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) влезе в топ 8 с пети резултат.

За изпълнението си българинът получи оценка от 13.766 точки (трудност – 5.700 и изпълнение – 8.066 точки).

С най-висока оценка в борбата за медалите влиза Зейнолла Идрисов (Казахстан) с 14.300 точки (трудност – 5.900 и изпълнение – 8.400 точки).

Финалът е в неделя.