Пламена Миткова е с тежка контузия на глезена и ще отсъства дълго

Лекоатлетка №1 на България за 2025 година има фрактура и скъсана предна връзка и разкъсана задна в глезената става.
Лекоатлетка №1 на България за 2025 година Пламена Миткова е със сериозна контузия на глезена и ще отсъства продължително време, обяви нейният треньор Ивайло Русенов във Фейсбук.
"Пламена получи тежка контузия в глезена на отскачащия крак по време на Националния шампионат - фрактура, скъсана предна връзка и разкъсана задна. Три седмици ще бъде обездвижена с ботуш и после поне още три седмици ще има раздвижване. Възстановяването ще е продължително. Ще се завърне, когато глезена й е напълно здрав", написа Русенов.
В неделя Миткова спечели титлата в скока на дължина при жените с 6.17 метра на Държавното първенство по лека атлетика в зала в София. Тя направи само един успешен опит в състезанието, а при петия получи контузия на глезена.
Тя няма да може да атакува норматива за участие световното първенство в зала в Полша (20-22 март).
"Травмите са тежко изпитание за всеки спортист, но шампионите винаги намират път обратно. Убеден съм, че Пламена Миткова ще преодолее това предизвикателство и то ще бъде мощен мотиватор за нея да се върне още по-силна и да продължи да радва България с успехите си. Българската лека атлетика е зад вас – Пламена и Ивайло Русенов, СКЛА Локомотив Пловдив", заяви президентът на БФЛА Георги Павлов в подкрепа на Пламена и нейният треньор.