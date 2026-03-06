Пламена Миткова е с тежка контузия на глезена и ще отсъства дълго

Лекоатлетка №1 на България за 2025 година Пламена Миткова е със сериозна контузия на глезена и ще отсъства продължително време, обяви нейният треньор Ивайло Русенов във Фейсбук.

"Пламена получи тежка контузия в глезена на отскачащия крак по време на Националния шампионат - фрактура, скъсана предна връзка и разкъсана задна. Три седмици ще бъде обездвижена с ботуш и после поне още три седмици ще има раздвижване. Възстановяването ще е продължително. Ще се завърне, когато глезена й е напълно здрав", написа Русенов.

В неделя Миткова спечели титлата в скока на дължина при жените с 6.17 метра на Държавното първенство по лека атлетика в зала в София. Тя направи само един успешен опит в състезанието, а при петия получи контузия на глезена.

Тя няма да може да атакува норматива за участие световното първенство в зала в Полша (20-22 март).