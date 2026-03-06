Министър Димитър Илиев се срещна с посланика на Италия Н. Пр. Марчело Апичела. По време на срещата бяха обсъдени инициативи, свързани със старта на престижното колоездачно състезание Giro d’Italia в България. Посланик Апичела сподели намерението си на 9 май да бъде организирана велосипедна разходка с участието на посланици от различни държави. Също така неговият екип подготвя съпътстващи културни инициативи като изложби и концерти. На 5 май пък се планира и събитие с участието на италиански производители на велосипеди, заинтересовани от българския пазар.

В хода на разговора беше отбелязана необходимостта от по-активна информационна кампания за популяризиране на събитието. Подчертано бе също, че освен в големите градове, внимание следва да бъде отделено и на по-малките населени места по трасето, за да бъдат привлечени повече зрители.

По време на срещата бяха обсъдени и възможности за развитие на двустранното сътрудничество между България и Италия в областта на младежките политики и спорта, както и инициативи за насърчаване на обмена между млади хора и спортни организации от двете държави.

Министър Илиев изрази своето възхищение пред Н. Пр. Марчело Апичела относно перфектната организация на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина от страна на Италия.

На срещата присъстваха още зам.-министър проф. Даниела Дашева, директорът на Дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“ Теодорина Тодорова-Петканин, както и г-н Едоардо Ди Паоло, който е зам.-ръководител на мисията в България.