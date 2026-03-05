Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата

Отборът на Лудогорец победи с 1:0 Левски в дербитои от 24-ия кръг на Първа лига. По този начин разградчани остават в борбата за титлата, поне на теория, съкращавайки дистанцията до „сините“ от София на 9 точки. Единственото попадение реализира Ерик Маркуш в 80-ата минута.



Двубоят започна активно, като още в първите минути Педро Нареси пробва удар над вратата. Малко след това шампионите бяха принудени да направят ранна смяна – Кайо Видал получи контузия след сблъсък с Майкон и беше заменен от Ерик Маркуш.

След половин час игра Петър Станич центрира от корнер към Диниш Алмейда, но ударът на защитника премина покрай вратата на столичани.

Левски стигна до добра възможност в 21-вата минута след бърза контраатака. Евертон Бала стреля, но се подхлъзна при изпълнението и не затрудни домакините.

Малко по-късно двубоят беше временно прекъснат, след като бомбички от сектора с привърженици на гостите паднаха на терена. Главният съдия Васил Минев поднови играта в 26-ата минута.

В 41-вата минута Йоел Андерсон отправи удар след корнер, а в наказателното поле Педро Нареси падна при съприкосновение с Макун. Ситуацията предизвика напрежение между футболистите на двата отбора, като реферът официално предупреди Антон Недялков и Акрам Бурас. До края на първата част нито един от съставите не успя да отправи точен удар.

След почивката домакините бяха по-активни. В 49-ата минута Антон Недялков изведе Ерик Маркус, който с едно докосване подаде към Квадво Дуа, но нападателят стреля над вратата. Малко по-късно Дуа отново опита, този път от малък ъгъл, но неточно.

В 59-ата минута Светослав Вуцов спаси ефектен ножичен удар на Петър Станич, а Левски отговори с бърза контра, при която подаването на Радослав Кирилов беше пресечено от Недялков.

Десетина минути по-късно Квадво Дуа центрира към Ивайло Чочев, който остана непокрит, но ударът му с глава беше слаб и право в ръцете на Вуцов.

Първият точен удар за „сините“ дойде чак в 76-ата минута, когато Акрам Бурас стреля с глава, но Хенрик Бонман реагира уверено.

Решението в дербито падна четири минути по-късно. Ерик Маркуш се разписа от пряк свободен удар и не остави шансове на Вуцов, реализирайки единственото попадение в мача. Малко след това напрежението ескалира и Хуан Переа получи червен картон, след като изблъска съперник по време на бурното празнуване пред агитката на гостите.

Въпреки поражението Левски остава начело в класирането с девет точки преднина пред Лудогорец, но „сините“ все още нямат отбелязан гол срещу разградчани в четири мача от всички турнири през сезона. Преди гостуването си на „Хювефарма Арена“ столичният тим беше в серия от пет поредни победи в първенството.

Лудогорец пък затвърди доминацията си в директните сблъсъци, след като в рамките на последния месец записа три победи над Левски – всяка от тях с минималното 1:0.



