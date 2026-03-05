Веласкес: Мачът трябваше да завърши наравно

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе разочарован от загубата с 0:1 от Лудогорец. Специалистът е на мнение, че срещата е трябвало да завърши наравно, тъй като двубоят е бил равностоен в голяма степен.

„За мен мачът трябваше да завърши наравно. С топка те стояха по-добре от нас, но ние бяхме компактни, когато притежавахме топката. Защитавахме се добре, но в определени моменти ни липсваше да задържаме повече топката. При бързи контри ни създаваха опасности. При позиционирането ни липсваше спокойствие и увереност. Вкараха един гол повече при една изолирана ситуация, но и притежават много високо ниво. Не бяхме добре подредени при гола. Играчите, който ни вкара попадението, има изключителна класа. Двубоят трябваше да завърши наравно. Отборът се раздаде в срещата. Боли ме много от резултата заради момчетата и привържениците“, каза Веласкес след двубоя.