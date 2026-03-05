БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Веласкес: Мачът трябваше да завърши наравно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Левски бе разочарован от загубата с 0:1 от Лудогорец.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе разочарован от загубата с 0:1 от Лудогорец. Специалистът е на мнение, че срещата е трябвало да завърши наравно, тъй като двубоят е бил равностоен в голяма степен.

„За мен мачът трябваше да завърши наравно. С топка те стояха по-добре от нас, но ние бяхме компактни, когато притежавахме топката. Защитавахме се добре, но в определени моменти ни липсваше да задържаме повече топката. При бързи контри ни създаваха опасности. При позиционирането ни липсваше спокойствие и увереност. Вкараха един гол повече при една изолирана ситуация, но и притежават много високо ниво. Не бяхме добре подредени при гола. Играчите, който ни вкара попадението, има изключителна класа. Двубоят трябваше да завърши наравно. Отборът се раздаде в срещата. Боли ме много от резултата заради момчетата и привържениците“, каза Веласкес след двубоя.

Свързани статии:

Хьогмо: Горд съм с играчите, оставаме фокусирани
Хьогмо: Горд съм с играчите, оставаме фокусирани
Старши треньорът на Лудогорец коментира успеха над Левски.
Чете се за: 01:27 мин.
Първа лига: Лудогорец - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Лудогорец - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Лудогорец приема Левски в дербито на 24-ия кръг в Първа лига....
#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
3
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
4
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
5
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
6
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Български футбол

Хьогмо: Горд съм с играчите, оставаме фокусирани
Хьогмо: Горд съм с играчите, оставаме фокусирани
Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата
Чете се за: 04:20 мин.
Първа лига: Лудогорец - Левски (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Александър Александров: Всеки от отбора си свърши отлично работата Александър Александров: Всеки от отбора си свърши отлично работата
Чете се за: 01:07 мин.
Душан Косич след 0:5: Загубихме мача много рано Душан Косич след 0:5: Загубихме мача много рано
Чете се за: 01:37 мин.
ЦСКА 1948 разгроми Локомотив Пловдив и се изкачи временно на второто място ЦСКА 1948 разгроми Локомотив Пловдив и се изкачи временно на второто място
Чете се за: 06:17 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Енергийният министър инспектира шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ