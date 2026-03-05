БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хьогмо: Горд съм с играчите, оставаме фокусирани

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Старши треньорът на Лудогорец коментира успеха над Левски.

първа лига лудогорец левски галерия
Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след победата на своя тим над Левски. "Орлите" се наложиха с 1:0 и скъсиха дистанцията до първото място на девет точки.

"Благодаря на феновете, страхотна подкрепа. Играчите се бориха под напрежение от първата секунда. Те се справиха по добър начин. Това беше битка, много често опираше до физически и тактически компоненти. Горд съм с играчите. Оставаме фокусирани. Защитавахме се добре, пресата ни също беше на ниво. Можехме да отбележим още голове. Постоянно ги поставяхме под напрежение", каза Хьогмо.

"Този отбор изигра много мачове. Пътуваме и понякога е нормално да има умора, не толкова физическа, а по-скоро като настройка. По-важното е, че взехме трите точки. Имаме мач след няколко дни и не разполагаме с време за много тренировки. Важно беше да сме по-компактни и по-агресивни. Продължаваме да гледаме само към следващия ни ангажимент. Победата днес ни дава ментална увереност за това, което ни предстои. Имаме още много работа", завърши специалистът.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК Лудогорец

