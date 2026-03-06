БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов зае пето място в квалификацията за първото състезание за сезона във Формула 2

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Българският пилот стигна до 5-ата позиция в Мелбърн.

Никола Цолов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Българският пилот Никола Цолов зае пето място в квалификацията за първото състезание за сезон 2026 във Формула 2 в Мелбърн (Австралия).

Състезателят на Campos Racing записа време 1:29.123 минути, оставайки на 0.428 секунди от най-бързата обиколка на победителя в квалификацията Дино Беганович (Швеция, DAMS Lucas Oil). Беганович записа най-доброто време - 1:28.695 минути в самия край на сесията. Дебютният полпозишън за сезона сменяше притежателя си три пъти в последните секунди, но Дино Беганович си осигури първото място.

Топ 3 допълниха норвежецът Мартиниус Стерншорн и ирландецът Александър Дън от отбора на Rodin Motorsport.

На четвърта позиция в квалификацията, която беше прекъсвана на два пъти, се нареди мексиканският съотборник на Цолов - Ноел Леон.

В свободната тренировка, която се проведе преди това, Никола Цолов даде четвърти резултат - 1:29.668 минути, а с най-добро време беше италианецът Габриеле Мили от тима на MP Motorsport.

Първото състезание от сезона - спринтовата надпревара ще се проведе в събота, а основното състезание на "Албърт парк" предстои в неделя.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Формула 2 #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
3
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
4
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
5
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
Втори съвет по сигурността по темата Иран
6
Втори съвет по сигурността по темата Иран

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Други спортове

Оскар Пиастри бе най-бърз в първия тренировъчен ден в Австралия
Оскар Пиастри бе най-бърз в първия тренировъчен ден в Австралия
Гледайте паралелния слалом за Световната купа по сноуборд в събота по БНТ 3 Гледайте паралелния слалом за Световната купа по сноуборд в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Спортни новини 06.03.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 06.03.2026 г., 06:30 ч.
Лора Христова влезе в Топ 10 на Световната купа по биатлон Лора Христова влезе в Топ 10 на Световната купа по биатлон
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 05.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.03.2026 г., 20:50 ч.
Сестри Стоеви отпаднаха във втория кръг на турнир в Англия Сестри Стоеви отпаднаха във втория кръг на турнир в Англия
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението? Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Подкрепа за войната в Близкия изток и в долната камара на Конгреса...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Седем министри участват в петъчния парламентарен контрол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Случаят с дете, "блъснато от моторна шейна" на пистите...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ