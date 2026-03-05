БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лора Христова влезе в топ 10 на Световната купа по биатлон

В състезанието участваха още две българки.

лора христова щастлива съм съм безкрайно благодарна всички подкрепят
Лора Христова постигна отлично класиране, след като зае осмо място в индивидуалната дисциплина на 15 км от Световната купа по биатлон в Контиолахти (Финландия).

22-годишната състезателка от Троян се представи отлично на стрелбището, като порази 19 от 20 мишени. Единственият ѝ пропуск дойде при последната стрелба, но въпреки това българката успя да се нареди сред най-добрите и да подобри досегашното си лично постижение в надпреварите за Световната купа, което беше 23-то място.

С представянето си Христова си осигури и участие в масовия старт, който ще се проведе в събота.

Победата във финландския зимен център спечели шведката Елвира Йоберг, която беше безгрешна на стрелбището. Тя изпревари сестра си Хана Йоберг с 41.3 секунди, а третото място зае словачката Паулина Фиалкова-Батовска, изостанала на 45 секунди от победителката.

В състезанието участваха още две българки. Валентина Димитрова завърши на 65-а позиция с два пропуска в стрелбата, а Мария Здравкова се нареди непосредствено след нея на 66-о място с три грешки. Милена Тодорова не стартира в дисциплината.

