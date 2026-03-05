Сестри Стоеви отпаднаха във втория кръг на турнир в Англия

Българските бадминтонистки Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение във втория кръг на двойки жени на силния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 1000" в Бирмингам (Англия) с награден фонд 1 450 000 долара.

Сестрите, които са десети в световната ранглиста, загубиха от японките Саяка Хирота и Аяко Сакурамото с 6:21, 17:21 за 45 минути.

Във втория гейм играта беше изключително равностойна и се движеше точка за точка, но след 17:17 японките направиха серия от четири поредни точки и затвориха мача.