ИЗВЕСТИЯ

Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

Джордж Ръсел с полпозишън в първия старт за сезона

от БНТ
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Състезанието за Голямата награда на Австралия е насрочено за утре от 6:00 часа българско време.

Джордж Ръсел
Снимка: БТА
Джордж Ръсел ще потегли от първа позиция в утрешното състезание за Голямата награда на Австралия, след като записа най-доброто време в квалификацията на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн – първия кръг от новия сезон във Формула 1.

Британският пилот на Мерцедес даде време от 1:18.518 минути, което му донесе полпозишъна и преднина от 0.293 секунди пред съотборника му Андреа Кими Антонели. Италианецът ще стартира от второто място. Третата позиция зае Исак Хаджар, който прави дебюта си за Ред Бул, но изостана на 0.785 секунди от най-бързия резултат.

На втората редица ще застане пилотът на Ферари Шарл Льоклер. Зад него, на третия ред на стартовата решетка, ще бъдат съотборниците в Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис. Британецът започва защитата на световната си титла от шестото място.

Четвъртата редица ще бъде оформена от Люис Хамилтън и Лиам Лоусън, докато зад тях ще стартират новобранецът Арвид Линдблад и Габриел Бортолето, които се класираха съответно девети и десети.

Квалификацията се оказа разочароваща за четирикратния световен шампион Макс Ферстапен. Нидерландецът катастрофира още в началото на първата си бърза обиколка, след като загуби контрол върху задната част на автомобила при влизането в първия завой и се удари в предпазната стена.

Състезанието за Голямата награда на Австралия, което открива сезон 2026 във Формула 1, е насрочено за утре от 6:00 часа българско време.

#Формула 1 сезон 2026 #Оскар Пиастри #Джордж Ръсел #Ландо Норис #Макс Верстапен

