Себастиан Фетел: Джордж Ръсел е фаворит за титлата във Формула 1

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел прогнозира, че през новия сезон титлата при пилотите ще бъде спечелена от Джордж Ръсел с отбора на Мерцедес.

Тестовете преди старта на кампанията приключват днес в Бахрейн, а двигателят на германския тим, който използва и Макларън, засега изглежда дава предимство на пилотите, разчитащи на тази конфигурация – сред тях Ръсел, Кими Антонели, Оскар Пиастри и Ландо Норис.

"От една страна, виждайки всичко случило се до момента, може би е добра идея да заложим на пилот на Мерцедес“, заяви Фетел в предаването „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ по ServusTV.

Германецът обаче отчете и силното представяне на Макларън през последните години, въпреки че тимът също използва двигатели на Мерцедес. В крайна сметка изборът му пада върху Ръсел.

"Избирам Джордж заради неговия интелект, заради начина му на работа и защото знам, че разбира ясно какво трябва да направи като пилот, за да направи разликата с останалите. Има и други на решетката, които го могат, но предвид настоящата ситуация предчувствията ми ме водят към него. Според мен той ще успее тази година с Мерцедес“, допълни Фетел, цитиран от motorsport.com.

Новият сезон във Формула 1 обещава оспорвана битка още от първите стартове, а думите на четирикратния шампион само засилват очакванията за сериозна конкуренция на върха.





