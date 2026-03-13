Солиден Милър-Макинтайър, Цървена звезда спря шампиона на Евролигата (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър показа на какво е способен и помогна на Цървена звезда да се върне на правия път в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници се наложиха над Фенербахче със 79:71 в мач от 31-ия кръг, който се изигра в „Белградска Арена“. Баскетболистите на Саша Обрадович изоставаха през голяма част от срещата, но намериха сили за обрат, особено в края, когато надвиха действащите шампиони в турнира на богатите, спирайки успешната им серия от девет поредни успеха.

Милър-Макинтайър намери място сред титулярите и не разочарова. Българският национал постави името си сред реализаторите и остана на крачка от трипъл-дабъл. Гардът финишира с 10 точки, 8 борби, 12 асистенции и 1 откраднати топки за 34 игрови минути. При стрелбата си той бе 3/6 от средна дистанция, 1/5 зад дъгата и 1/1 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Това се оказа достатъчно за сърбите да се наредят на шестото място във временното класиране в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент с 18 победи и 13 загуби, а съставът на Шарунас Ясикевичус продължава да окупира еднолично върха с 22 успеха и 8 поражения. На 20 март (сряда) Милър-Макинтайър и компания ще имат гостуване на Панатинайкос. От своя страна Фенербахче ще влезе в ролята на гост срещу Олимпиакос три дни по-рано.

March 13, 2026

Стартът предложи размяна на кратки серии, като Чима Монеке и Уейд Болдуин се опитваха да развалят ниската резултатност за своите отбори. Постепенно Бонзи Колсън настрои мерника, давайки тон на гостите да се откъснат с 3 точки в края на дебютната част.

Тейлън Хортън-Тъкър, Колсън и Болдуин направиха така, че турците да не изпуснат лидерството и в хода на втория период. До края на първото полувреме домакините не успяха да намерят нужните аргументи за подобаващ отговор и „фенерите“ фиксираха 42:33 в своя полза.

Тенденцията не се промени и при подновяването на играта, а актуалните първенци в турнира на богатите удържаха водачеството си. Последва активизиране от страна на Коди Милър-Макинтайър, Джаред Бътлър и Джордан Нуора, за да могат сърбите да провокирах обрата и аванс от 5 точки след 30 минути игра.

Силен старт се оказа от полза на гостите по пътя към нов обрат. Дружни усилия, дело на Монеке и Бътлър, върнаха увереността на „звездашите“, които на свой ред се настаниха на лидерската позиция и до края не погледнаха назад.

Чима Монеке се открои за тима от Белград с 21 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад арката. Джордан Нуора регистрира 14 и 5 борби, Ибука Изундо има 13 и 5 овладени под двата ринга топки. Джаред Бътлър финишира с 12 точки и 6 асистенции.

Уейд Болдуин отвърна за Фенербахче с 16 точки. Бонзи Колсън приключи с 15 и 7 борби, Тейлън Хортън-Тъкър има 14 и 5 асистенции.