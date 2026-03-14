Лудогорец и ЦСКА се изправят в ключов шампионатен сблъсък

С три мача в събота, 14 март, продължава 26-ият кръг в Първа лига. От 12:45 часа Спартак Варна посреща ЦСКА 1948, от 15:15 Ботев Пловдив е домакин на Ботев Враца, а в 17:45 започва голямото дерби Лудогорец - ЦСКА.

Лудогорец скъси дистанцията до лидера Левски, но 9 точки все още са голяма преднина за “сините” и тимът на Пер-Матиас Хьогмо няма право на повече грешки, ако иска да стигне до рекордната 15-та поредна титла.

ЦСКА влиза уверено в сблъсъка с 2 победи през изминалата седмица. Тимът на Христо Янев не убеди срещу Ботев Враца, но Леандро Годой се отпуши и донесе успеха, а в неделя “червените” играха по-силно и съвсем закономерно минаха през Локомотив София. Добрата новина за отбора е, че един от основните двигатели Джеймс Ето’о бе отново на познатото високо ниво – с гол и две асистенции.

Последното гостуване на ЦСКА в Разград бе през юли 2024 година, когато “армейците” загубиха с 0:1 на старта на сезона. През есента двата отбора завършиха 0:0 в София, а между въпросните две имаше още едно равенство 2:2 и триумфа на Лудогорец за Купата на България пред около 40 000 фенове на ЦСКА.

Като домакин на столичани Лудогорец има 16 победи, 4 равни и едно поражение и голова разлика 39:10. Успехът на “армейците” е от 5 ноември 2017 година, когато отборът на Стамен Белчев печели с 2:1 като гост.

Спартак Варна взе победа в последното си домакинство на "Коритото", но положението пред тима остава тежко. Време е варненци да приемат ЦСКА 1948.

"Червените" са с леко противоречиви изяви. През втория полусезон далеч не може да се каже, че бистришкият състав е на това ниво, на което беше през първата част от кампанията. Победата с 5:0 срещу Локомотив Пловдив на "Лаута" беше някакво изключение, последвано от 0:0 срещу Ботев Пловдив у дома.

Спартак не убеждава кой знае колко с изявите си и няма да му бъде никак лесно да избегне изпадането, ако продължава така.