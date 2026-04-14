Микел Артета: Фокусиран съм върху мачовете, не върху договора си

Бъдещето на мениджъра на Арсенал Микел Артета остава обект на сериозни спекулации, но испанският специалист подчерта, че е изцяло концентриран върху представянето на отбора до края на сезона.

Според информация на журналиста Фабрицио Романо преговорите за нов договор между клуба и наставника продължават, въпреки че самият Артета отказва да коментира темата публично. Настоящият му контракт изтича в края на следващия сезон.

"Няма новини за това. Нямаме време да обсъждаме подобни неща в момента“, заяви Артета пред медиите. "Целият ни фокус е върху това, което трябва да направим до края на сезона. Напълно съм отдаден на клуба. Чувствам се добре, семейството ми също е добре. Имам още много амбиции и работа тук“, добави той.

Напрежението около бъдещето му идва на фона на колебливите резултати на "артилеристите“ в последните седмици, както и отпадането от два турнира. Въпреки това тимът продължава да води в класирането на Висшата лига с шест точки пред Манчестър Сити, макар "гражданите“ да са с мач по-малко.

Пред Арсенал предстои ключов период, включително реванш от четвъртфиналите в Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон), както и директен сблъсък с Манчестър Сити, който може да се окаже решаващ за титлата.