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Ливърпул назначи Андони Ираола за нов мениджър на клуба

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Мърсисайдци имат своя нов треньор.

Андони Ираола
Снимка: БТА
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Андони Ираола е новият мениджър на английския Ливърпул, обявиха от клуба.

43-годишния испанец заменя на поста Арне Слот. Слот води "червените" през последните два сезона, като беше начело на отбора при спечелване на 20-ата титла на страната.

„Можем да потвърдим, че Андони Ираола се е съгласил да стане новият старши треньор на клуба преди сезон 2026-2027“, заявиха от Ливърпул в съобщение в социалните мрежи. Срокът на договора не се съобщава.

„Не са необходими много неща, за да те привлече Ливърпул. Ливърпул си е Ливърпул. Но очевидно атмосферата, феновете, клубът, играчите, шансът ми да тренирам играчи от най-високо ниво, шансът да се боря за титли. Мисля, че не може да бъде по-привлекателно от това. Трудно е да се намери. Така че съм наистина развълнуван да започна“, каза Ираола в изявление.

В края на сезон 2025-2026 "червените" завършиха на пето място в класирането във Висшата лига с 60 точки. Борнемут, под ръководството на Ираола, остана на шеста позиция с 57 точки.

Ираола никога не е печелил голям трофей като треньор, заради което назначението му се приема с противоречиви чувства от феновете на клуба.

#Андони Ираола

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