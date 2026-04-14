ЦСКА благодари на феновете след дербито с Левски

От ЦСКА изразиха благодарността си към своите привърженици след равенството 1:1 срещу Левски в дербито от първенството, играно на Националния стадион "Васил Левски“.

"Червените“ отчетоха силната подкрепа от трибуните, като феновете изпълниха секторите „А“ и „Г“ и създадоха впечатляваща атмосфера по време на двубоя.

"Армейци, отново доказахте, че сте без аналог, номер 1! Благодарим ви от сърце! За вярата, за гласа, за енергията!… и до последен дъх, и с цялото сърце“, написаха от клуба в официалните си канали в социалните мрежи.

Двубоят между двата тима завърши без победител, като резултатът остави отворени въпросите около битката в челото на класирането.