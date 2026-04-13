ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

ЦСКА и Левски си стиснаха ръцете за равенство във Вечното дерби в Първа лига. Двата отбора завършиха 1:1 в среща от последния 30-и кръг на редовния сезон, изиграна на Националния стадион "Васил Левски".

В ролята на голмайстор за "сините" влезе Хуан Переа, който се разписа в средата на второто полувреме, докато за "армейците" точен бе Леандро Годой. Мачът не предложи много достойнства, особено през първото полувреме и всичко по-интересно се случи през второто.

Селекцията, водена от временния треньор, Фернандо Гаспар държеше инициативата в ръцете си след отбелязания гол, но във финалните акорди натискът на "армейците" даде резултат по пътя към изразителното попадение. Така "сините" могат да съжаляват, тъй като не успяха да заслужат 3-те точки и увеличиха преднината си на върха само с една при отсъствието на техния старши треньор в лицето на Хулио Веласкес, който бе наказан за този мач. От своя страна съставът на Христо Янев по-може да е доволен от равенството, тъй като рядко застрашаваше вратата на своя съперник.

По този начин тимът от "Герена" продължава да се намира на първото място със 70 точки и 10 повече от втория Лудогорец, който е с мач по-малко, докато "армейците" заемат третата позиция с 56. За двата отбора предстои участие в плейофите на българския елит, като вече гледат към предстоящия жребий този петък.

Двата отбора не предложиха нищо интересно в офанзивен план, особено в откриващите минути, когато по-скоро се опитаха да наложат териториално надмощие.

Тенденцията се затвърди и в хода на първото полувреме, в което ударите и към двете врати се оказаха мираж.

Активизация от страна на символичните домакините създаде известно напрежение пред вратата, пазена от Светослав Вуцов, но без той да се намесва сериозно. Първата сериозна опасност бе за символичните гости в 28-та минута. Тогава Георги Костадинов стреля опасно от далечна дистанция, като топката мина встрани от вратата на Фьодор Лапоухов.

Честите нарушения допълнително накъсаха играта, която продължи да страда от липса на голови опасности. В 39-та минута Евертон Бала стреля извън границата на наказателното поле и топката прелетя високо над вратата в едва второто положение за „сините“ от началото на мача.

До края на първото полувреме предпазливостта и взе връх, което щрихира логичното 0:0, при какъвто резултат се оттеглиха двата тима в съблекалнята.

Последва раздвижване и от двете страни на старта на втората част, но това по никакъв не даде повод на двамата вратари да се намесят. Костадинов се оказа в центъра на събитията след центриране от корнер, засичайки топката с глава, но тя отиде в аут.

В 56-та минута „червените“ за първи път погледнаха по-сериозно към вратата на своя съперник. Джеймс Ето‘о и Мохамед Брахими комбинираха, като вторият стреля. Вуцов обаче внимаваше и улови добре топката.

Равенството на таблото беше развалено в 72-та минута, а радостта бе в „синия“ лагер. Георги Костадинов засече с глава центриране от корнер, но Лапоухов бе на своето място и изби. Момент по късно Хуан Переа се оказа на правилното място в точното време и отбеляза при добавката за 1:0.

В 89-та минута Ето‘о стреля от малък удар, но топката единствено се оплете от външната страна на съперника на „червените“.

Отборът от Борисовата градина не бе казал последната си дума и това стана факт в добавеното време. В 94-та минута центриране от корнер позволи на Лапоухов да играе с глава, а оттам последва карамбол. В този момент Леандро Годой се оказа най-съобразителен и със силен шут простреля Вуцов, фиксирайки крайното 1:1.