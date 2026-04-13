Ясни са групите на ЦСКА и Левски за Вечното дерби

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група за днешното издание на вечното дерби срещу Левски от 30-ия кръг на Първа лига. Мачът стартира в 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

В групата на ЦСКА влизат: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Исак Соле, Макс Ебонг, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Леандро Годой и Йоанис Питас.

По-рано днес "червените" обявиха, че са пуснати допълнителни билети за двубоя.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви група от 20 футболисти за днешния мач.

В листата на 44-годишния испански специалист се завръща новото попълнение на „сините“ Марко Дуганджич. Хърватският нападател пропусна победата с 1:0 над Арда през миналата седмица заради здравословен проблем. Единият от капитаните Кристиан Димитров отново е на линия, след като изтърпя наказание от един мач срещу тима от Кърджали.

Както е известно, извън плановете на „сините“ за дербито заради контузии са Мустафа Сангаре и Карл Фабиен, а Майкон е със спрени права заради натрупани картони. Самият Хулио Веласкес също е наказан и няма да води отбора от скамейката.

Групата на Левски:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков

Защитници: Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Стипе Вуликич

Халфове: Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Карлос Охене, Асен Митков, Акрам Бурас, Рилдо Фильо, Мазир Сула

Нападатели: Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Радослав Кирилов, Хуан Переа, Марко Дуганджич