Юлиан Нагелсман вярва, че Мануел Нойер ще демонстрира топ форма на Мондиал 2026

Националният отбор на Германия по футбол няма да подцени първия си опонент на Мондиал 2026 - Кюрасао, настоя селекционерът Юлиан Нагелсман, добавяйки, че успехът на Бундестима на турнира ще зависи сериозно от вратаря Мануел Нойер.

40-годишният страж пропусна двата подготвителни мача на Германия срещу Финландия и САЩ, но според Нагелсман, той е готов да застане под рамката на вратата за откриващия мач срещу карибската страна.

"Имаме много доверие в него. За да имаме добро световно първенство, ще ни е необходим Мануел в топ форма и мисля, че той може да направи това. Той не беше намерил правилния ритъм, но сега го откри", каза германският специалист, цитиран от агенция Ройтерс.

Германците ще се опитат да възстановят наранената си репутация на най-голямата сцена, след като в предишните две издания на турнира отпадаха още в груповата фаза.

"Когато погледнем към последните две световни първенства, не се представихме добре, така че няма да бъдем споменати като фаворит този път. Нашата работа е да изиграем перфектен Мондиал сега и тогава ще бъдем фаворити на следващия", заяви треньорът.

Мачът срещу Кюрасао ще предложи битка между най-младия селекционер на турнира в лицето на Юлиан Нагелсман, който е на 38, изправящ се срещу най-възрастния - 78-годишният Дик Адвокаат. Нагелсман обаче се пошегува, че се надява да не бъде в професията толкова дълго.

"Обичам работата си, но се надявам да правя различни неща на тази възраст. Дик Адвокаат е много добър треньор и се справя брилянтно за Кюрасао. Това е страхотен комплимент за работата му", каза германецът.

Нагелсман също така добави, че левият бек Натаниел Браун ще направи дебюта си на Световно първенство в откриващия двубой от група E тази вечер.

Останалите опоненти на Бундестима са Еквадор и Кот д'Ивоар, срещу които ще играе на 20 и 25 юни.







