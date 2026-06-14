Португалските национали ще почетат покойния си бивш съотборник Диого Жота на световното първенство

Португалските футболни национали ще носят възпоменателни гривни на световното първенство в памет на покойния си бивш съотборник Диого Жота, разкри полузащитникът Витиня, докато тимът се готви да започне учасието си в група К срещу ДР Конго следващата седмица.

Гривните, подарък от премиера Луиш Монтенегро, носят имената на всички членове на състава, както и това на бившия португалски нападател Жота, който загина заедно с брат си в автомобилна катастрофа в Испания миналата година. Жота записа 49 мача и отбеляза 14 гола за страната, а отсъствието му се усеща дълбоко от съотборниците му от Португалия.

„Историята е следната: когато отидохме на среща с министър-председателя, той ни предложи тази гривна. Тя има всички специфики, за да можем да играем на терена с нея. Премиерът ни даде възможност да изберем дали искаме да я използваме или не, а също и как да я използваме. Приехме с много обич и избрахме да използваме гривните“, обясни Витиня.

„Не бих казал, че сме фаворити, но имаме страхотно качество и капацитет да стигнем далеч в турнира“, коментира португалският национал по повод Мондиал 2026.

„Знаем, че правилният път е да бъдем скромни. Имаме таланта и всичко, от което се нуждаем, са техническите и тактическите аспекти да се обединят“, добави той.

Форматът на турнира с три държави - Съединените щати, Мексико и Канада - представлява логистични предизвикателства, но Витиня запази философски нагласа относно различните условия.

„Времето ще повлияе на начина, по който играем, но това е за всички, не само за нас. С различните температури в САЩ, Мексико и Канада е много трудно. Но това е световното първенство и няма извинения. Няма условия, които да ни попречат да дадем всичко за националния отбор“, увери халфът.

За Витиня, чийто баща Витор Мануел също е бил полузащитник, спечелването на световното първенство остава „амбиция за цял живот“.