Трафикът след празника - хиляди тръгват на път след почивните дни

Повишението на цените на горивата не отказа хиляди българи да тръгнат на път за празниците. Очаква се и днес трафикът по основните пътни артерии да бъде изключително интензивен.

Един от най-натоварените участъци остава районът край Кресна, където движението е динамично и затруднено. В района на пътен възел Симитли е въведена временна организация с реверсивно движение.

Лявата лента е предназначена за шофьорите, които идват от граничен пункт Кулата и курортите около Сандански, а дясната – за пътуващите от Банско и региона. Наблюдава се обаче опит на част от водачите да се престрояват неправилно, въпреки наличието на две активни ленти.

Допълнително усложнение има и при преминаването през Кресна, където левият завой е временно забранен. В района работи светофарна уредба, която се използва и от пешеходци, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите.

Очакванията са трафикът да се засили още повече в следобедните часове, включително заради спортно събитие в столицата, което ще увеличи движението към София.

Експертите призовават водачите да бъдат търпеливи и да избягват рискови маневри. Най-големият риск на пътя остава неправилното изпреварване и превишената скорост, които са сред основните причини за тежки пътнотранспортни произшествия.

"Да няма бързане и неправилно изпреварване", обясни Георги Бързаков, регионален представител на Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

Призивът е ясен – без бързане и с повишено внимание, за да се избегнат инциденти в натоварения празничен трафик.

