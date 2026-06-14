Платното на АМ "Струма" за София край Симитли е отворено за движение

След близо два месеца, движението по АМ “Струма” в отсечката между Симитли и Благоевград, в посока София, е възстановено. Свлачището е укрепено с високоякостна стоманена мрежа.

снимки: БНТ

Едното платно за движение беше затворено още на 19 април заради активирало се свлачище в района на тунел “Железница”. Дълго време шофьорите се оплакваха, че на обекта не се работи.

След изненадваща проверка на регионалния министър Иван Шишков миналия уикенд, беше свикана среща с новото ръководство на Агенция “Пътна инфраструктура” и фирмата, отговаряща за поддържането на свлачището. Тогава министър Шишков обеща, че проблемът ще бъде решен в 10-дневен срок.