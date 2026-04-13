"Синьо" шествие заля улиците на София преди Вечното дерби

Феновете на Левски организираха традиционното си шествие преди Вечното дерби с ЦСКА от последния 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига.

По традиция "сините" запалянковци потеглиха към Националния стадион от бул. Тодор Александров" 23, където е официалният магазин на Националния клуб на привържениците на Левски.

Очаква се близо 30 000 души да посетят първото от трите дербита до края на кампанията, като има пуснати допълнителни билети. Има и засилено полицейско присъствие около стадион "Васил Левски".

ЦСКА и Левски кръстосват шпаги от 16:00 часа.