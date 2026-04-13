Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели...
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове...
Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено

Водачът е задържан, след като е отказал да премести тира

Снимка: БТА
Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ днес преди обед и затрудни движението в последния почивен ден за Великден, съобщиха от АПИ. Първоначалната информация беше, че камионът е аварирал.

Водачът на превозното средство е спрял в тунела и при пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество е отказвал съдействие да бъде изтеглен от тунела.

По данни на МВР-София водачът на тира е отказал на органите на МВР да измести или да осигури достъп до пътното средство. Това е довело до намесата на полицейските служители, за да се възстанови трафика по АМ „Хемус“ и да не се възпрепятства пътуването на всички останали шофьори.

Шофьорът е задържан от МВР, а ИА „Автомобилна администрация“ започва проверка на дейността на транспортното дружество.

"Държавата ще отговаря с цялата си сила на всяка провокация и няма да позволи българите да стават заложници", категорични са от АПИ.

#тапа на "Хемус" #умишлено спрял #километрично задръстване # АМ "Хемус" #тир

МВР за камиона "закъсал" във "Витиня": Проверява се дали не става дума за умишлен саботаж
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня": Проверява се дали не става дума за умишлен саботаж
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
